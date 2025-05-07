AK Partili Gökçek\'ten "45 milyon bardak" iddiası: Ankara\'ya 41 yıl yeter

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten ilginç bir hamle geldi. Gökçek elinde çöp torbası ve üzerinde karton bardak bulunan Mansur Yavaş maskesi takılmış cansız mankenle TBMM'ye geldi.

AK PARTİLİ OSMAN GÖKÇEK'TEN "45 MİLYON BARDAK" İDDİASI

Daha sonra TBMM'de açıklama yapan Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi. AK Partili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığının 45 gün süresi olan, 60 gün içerisinde de paralarının ödeneceği 159 milyon liralık ihale yaptığını anlattı.

"25 TIR DOLUSU MALZEME ABB'YE TESLİM EDİLDİ"

Gökçek, şunları kaydetti: "Bu ihalenin içerisinde çeşitli ayrı ayrı kalemler var. 15 bin tane koli bardak satın alınıyor. Her bir kolinin içerisinde 3 bin tane bardak var. Toplamda 45 milyon adet bardak alınıyor. O yüzden bugün Sayın Mansur Yavaş'ın bir mankenini buraya getirdik ve üstüne bardaklar koyduk, özellikle kamuoyunun dikkatini çekmek açısından. 45 milyon tane bardak 25 tır malzeme eder. 25 tane tır malzeme 45 gün içerisinde ABB'ye teslim edildi. Öncelikli olarak bunların nerelerde olduğunu, hangi depolarda olduğunu sormak istiyorum."

"41 YIL ANKARA'YA YETECEK KADAR BARDAK ALINMIŞ"

Gökçek, Ankara'da hayatını kaybeden kişilerin cenaze törenlerine günde ortalama 5 bin civarında kişi katıldığını anlatarak, "Farz edelim ki beş bin vatandaşımızın üç bini çay içsin. 41 yıl Ankara'ya cenaze işyerinde yetebilecek kadar bardak alınmış. 8,6 santim büyüklüğünde bir bardak. Bu bardaktan 45 milyon taneyi yan yana koyduğunuz zaman Ankara'daki Sayın Mansur Yavaş'ın süper lüks evinden Londra'daki kızının süper lüks evine kadar bardakları yan yana dizerek bir yol istikameti demek. Üstüne de zannediyorum 200-300 kilometre kadar da fazlalık alıyor. Ankara-Londra arası mesafe kat edilebilecek kadar arka arkaya dizildiği zaman uzunluğu olan bardak alınmış." diye konuştu.

"İHALEDEN İKİ AY SONRA FİRMAYI BAŞKASINA DEVRETMİŞLER"

İhaleyi alan Beta Global firmasının madencilik ve inşaat işiyle uğraştığına değinen Gökçek, ihaleden bir yıl öne kurulan şirketin devletten başka hiçbir iş almadığını, ihaleden iki ay önce de sahiplerinin değiştiğini anlattı. Gökçek, "İhaleyi almışlar. 60 gün içerisinde parası ödenecek. İhaleden iki ay sonra da firmayı başkasına devretmişler ve bugüne kadar aldığı tek ihale bu" dedi.

Gökçek, firmanın bugüne kadar başka bir ihale almadığını tekrarlayarak, "Bir firma düşünün, ilk defa bir yılda kurulmuş. Adam balata spreyi de veriyor, tuvalet taşı da veriyor, bardak da veriyor, çöp torbası da veriyor, hepsini veriyor. Yani otomotiv de var, temizlik de var, kırtasiye de var, teknoloji de var ama aldığı bir tane iş yok" diye konuştu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN YANIT GELDİ

Bahsettiği şirkete Melih Gökçek'in ABB Başkanlığı döneminde de yüze yakın ihale verildiği iddiasına ilişkin soruya Gökçek, "Şirketin kuruluş yılı 21 Aralık 2022. Yani o dönemde zaten Sayın Gökçek görevde değil" yanıtını verdi. AK Partili Osman Gökçek'in iddiasına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt geldi. İddiaları yalanlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, savcılığı adres gösterdi.

"İDDİA EDENİN ADRESİ ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞIDIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara'nın üzerine çöken bu anlayış; şimdi çıkmış, utanmaz bir yüzsüzlükle iftira siyasetine sarılıyor. Oysa herkes biliyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde suç işleyen cezasız kalmaz. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Elinde gerçekten bir delil olduğunu iddia edenin adresi bellidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda var. Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır."