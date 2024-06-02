Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Almanya'ya ziyarette bulundu - Son Dakika
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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Almanya'ya ziyarette bulundu

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Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Almanya'nın Hessen eyaletine yaptığı ziyarette dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu. Aydın, Hessentag 2024 Festivali'nde Bursa'nın tanıtım standı ile Osmangazi Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle ilgi odağı oldu.

02.06.2024 14:12  Güncelleme: 14:24
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(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni döneminde ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'nın Hessen eyaletine yaptı. Bursa'nın kardeş şehri olan Hessen eyaletinde düzenlenen "Hessentag 2024 Festivali"ne katılan Aydın, kurulan dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve yeni iş birliklerine imza atmak adına temaslarda bulundu.

Hessentag 2024 Festivali'nde Osmangazi rüzgarı esti. Bu yıl Wetzlar şehrinde düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen Türk-Alman Günleri ile kardeşlik ilişkileri güçlendirilirken, Bursa'nın tanıtım standı ise hem Almanlar hem de festivale katılan diğer yabancı konuklar tarafından ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da yaptığı gösteri ile beğeni topladı. Festivale onur konuğu olarak katılan Başkan Aydın ise bölgede yaşayan gurbetçi Türklerin ilgi odağı oldu.

Aydın, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türk-Alman Günleri'nin bir benzerini Osmangazi'de gerçekleştirmek istiyoruz"

"Bursa'nın kardeş şehri Hessen eyaletine ilk defa geliyorum. Henüz iki ay önce belediye başkanı seçildim ve ilk yurt dışı ziyaretini de Hessen eyaletine gerçekleştirdim. Bursa ve Almanya'nın Darmstad şehri, 50 yılı aşkın süredir kardeş şehir. Hessen eyaleti ile de 2010 yılından bu yana kardeş şehir ilişkimiz bulunuyor.  Osmangazi Belediyesi olarak kurulan bu kardeşlik ilişkilerini daha da ileriye taşımak adına bugün buradayız. Umarım bugün burada gerçekleştirdiğimiz Alman-Türk günlerinin bir benzerini Bursa'da ve Osmangazi'de de gerçekleştiririz. Bunun için girişimleri başlattık. Bu güzel festivale bizleri davet ettiğiniz ve güzel misafirperverliğiniz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Osmangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nu da güzel gösterilerinden dolayı kutluyorum."

Aydın, bölgede gerçekleştirdiği protokol buluşmaları kapsamında Hessen Eyalet Müsteşarı Karin Müller, Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ve Hessen Eyalet Başbakanlık Ofisi AB ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Meike Schmidt ile Fritzlar'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Almanya\'ya ziyarette bulundu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Almanya'ya ziyarette bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın Almanya'ya ziyarette bulundu - Son Dakika
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