Osmangazi Belediyesi Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi\'nin Temelini Attı

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Hamitler Mahallesi'ne kazandıracağı Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin temeli törenle atıldı.

Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi'ne ait arazi üzerine, hayırsever Metin Azak'ın destekleriyle inşa edilecek kreş için temel atma töreni düzenlendi.

Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi"nin temel atma törenine; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, meclis üyeleri, hayırsever Azak ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta Halk Lokantası projemizin ilkini hizmete açacağız"

"Mekanı cennet olsun, Ayça Azak kızımızın ismini bu kreşimizde yaşatacağız. Bugün mazbata alışımızın elli beşinci günü. Kırk sekizinci günümüzde Çirişhane Spor Kulübü Lokali'nin temelini attık. Bugün de ikinci temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki hafta Halk Lokantası projemizin ilkini hizmete açacağız. Ondan sonra da Nasrettin Hoca Parkı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Hamitler Mahallesi'nde de kadınlarımıza özel ücretsiz cimnastik salonunun açılışını yapacağız. İlçemize 6-7 kreş daha kazandıracağız. Önümüzdeki günlerde bu kreşlerin de temelini atacağız. Bağlarbaşı Mahalle'mizde de bir kız öğrenci yurdu inşa edeceğiz. Seçimden önce sözünü verdiğimiz projeleri bir bir gerçekleştireceğiz. Osmangazi'mize, Bursa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün temelini attığımız Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi'ni yeni öğretim yılı öncesinde hizmete açacağız. Hayırsever Azak ailesine, desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyor ve kreşimizin temel atma töreninin hayırlı olmasını diliyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ise Türkiye'deki çocukların dünya çocuklarıyla rekabet edebilmesi için erken yaşta alınacak eğitimin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Artık eğitimlerin neredeyse hemen doğumdan sonra başladığına dikkati çeken Zeybek, şöyle konuştu:

"Burada yaşayan çocuklarımızın, dünyayla rekabet edebilmesi için erken yaştaki eğitimin son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Artık eğitim, altı yaşından sonra ilköğretim okullarında değil, neredeyse doğumdan hemen sonra başlıyor. Burada, hem gündüz bakımevi hem de kreşle birlikte çocuklarımız nitelikli beyinlere dönüşmeye uygun olarak gelişecekler. Türk milletinin gençleri, bütün dünya ile rekabet edebileceklerse üç yaşından itibaren eğitimden faydalanmaları şart. Osmangazi Belediye Başkanı'mız Erkan Aydın'ın çok kısa süre içerisinde 7 kreşi daha Osmangazili çocukların hizmetine sunacağını biliyorum. Toplumda fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve özellikle de dar gelirli ailelilerin çocuklarının da diğer çocuklarla birlikte yaşama eşit bir şekilde başlıyor olmaları için bu kreşler büyük önem taşıyor. Erkan Başkanımız, henüz ikinci ayını doldurmadan hizmetlerde önemli bir yol almış durumda. Kendisiyle gurur duyuyorum. Üretim, refah ve kalkınma odaklı belediyecilikte, tam da istediği yönetim anlayışı bu. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla, hayırseverlerle, bağışçılarla işbirliğini geliştireceğiz, hem de süreçleri katılımcı bir demokratik anlayışla yürüteceğiz. Saygıdeğer Azak ailesine, çocuklarımızın geleceği adına büyük önem taşıyan böyle önemli bir projeye destek verdikleri için teşekkürlerimi sunuyorum."

Projenin inşaatına destek olan hayırsever vatandaş Metin Azak ise "Erkan Başkan'ımızın kreş projesini duyduğumda çok heyecanlandım. Böyle güzel proje konusunda benim de ne gibi bir katkım olur konusunda başkanımız ile görüştüm. İlk kreş projesini birlikte yapma konusunda anlaştık. Elimizden geldiği kadar hızlı, titiz ve özenle çalışarak bu güzel projeyi yeni eğitim öğretim yılına yetiştirerek çocuklarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

80 çocuğa eğitim verilecek

Hayırsever vatandaşın vefat eden kızının isminin yaşatılacağı Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kreşi, toplam 500 metrekare alan üzerine tek katlı olarak inşa edilecek. 80 çocuğa eğitim verebilecek kapasitede inşa edilecek projenin içerisinde aynı zamanda müdür odası, öğretmenler odası, veli görüşme alanı, revir, kapalı etkinlik alanı ve veliler için bekleme alanı yer alacak. Kreş bünyesinde, çocuklar için açık etkinlik ve oyun alanları ile hobi bahçesi de bulunacak. Yaz sonuna kadar inşaat çalışmalarının tamamlanması planlanan Ayça Azak Gündüz Bakımevi ve Kreşi, yeni eğitim döneminde kapılarını öğrencilere açacak.