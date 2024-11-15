Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Diyabet Günü Etkinliği - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Diyabet Günü Etkinliği

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Osmangazi Belediyesi, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte diyabetin nedenleri ve tedavi yöntemleri üzerine farkındalık yarattı. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Ertürk, obezitenin diyabet üzerindeki etkilerini vurgulayarak beslenme ve sporun önemine dikkat çekti.

15.11.2024 16:57  Güncelleme: 17:20
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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi'nin Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlediği farkındalık etkinliğinde, diyabet hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği masaya yatırıldı.

Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştirilen 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinliğinde, Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Ertürk diyabet hastalığına ilişkin bilgi verdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapılan etkinlikte, halk arasında şeker hastalığı diye bilinen ve her yaştan insanda görülmeye başlanan diyabet hakkında doğru bilinen yanlışlar üzerinde duran Prof. Dr. Ertürk, şunları söyledi:

"Diyabet hastalığının artış göstermesinin en büyük sebebi obezitedir"

"Şeker hastalığı, çoğunlukla belirti vermez. Belirtiler genellikle açlık kan şekeri çok yüksek olduğu zaman ortaya çıkar. Açlık kan şekeri değeri 125'in üzerine çıkıyorsa o kişi şeker hastasıdır. Açlık şekeri değerinin 125'in üzerine çıkmasıyla birlikte gözlerde ve böbreklerde olumsuz etkiler başlıyor. Çok fazla kişide hiçbir belirti olmamasına rağmen şeker hastalığı tespit edilmiş. Açlık kan şekeri değerinin 100'ün altında olması idealdir. Diyabet hastalığının artış göstermesinin en büyük sebebi obezitedir. Bir toplumda ne kadar çok kilolu insan varsa, şeker hastalığı görülme riski de o kadar yüksektir. Türkiye'de diyabetli hasta sayısına yönelik 1997 ve 2010 yılında yapılmış olan iki araştırma var. Aradan geçen 13 yıl içerisinde diyabet hastalığının artış hızı yüzde 7,2'den 13,7'ye yükselmiş. Türkiye, dünyada en fazla diyabet hastası olan ülkelerden biri haline geldi."

Tedavide iki önemli faktör: Beslenme ve spor

Hastalıkta nelere dikkat edilmesi gerektiğini de anlatan Prof. Dr. Ertürk, diyabet hastalığının tedavisinde en önemli iki faktörün beslenme ve spor olduğuna dikkati çekerek, düzenli spor yapılmasının bu hastalığa yakalanma riskini de azalttığını kaydetti.

Etkinliğin sonunda katılımcılara kan taraması yapıldı. Etkinliğe katılarak kan taraması yaptıran Osmangazi Belediye Başkanı Tolga Kornoşor ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Ertürk'e teşekkür belgesi takdim etti.

Osmangazi Belediyesi\'nden Dünya Diyabet Günü Etkinliği
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Osmangazi Belediyesi'nden Dünya Diyabet Günü Etkinliği - Son Dakika

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