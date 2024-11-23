Osmangazi Belediyesi\'ne Süreklilik Ödülü

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(BURSA) - Osmangazi Belediyesi, "Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi Konsept Projesi" ile Tarihi Kentler Birliği'nin 23. Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda Süreklilik Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye genelinde 469 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından bu yıl 23'üncü kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'na 30 belediye 61 projeyle katıldı.

Kentlerin hafıza mekanlarını geleceğe aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmada, Osmangazi Belediyesi yürüttüğü "Hisarönü Parkı ve Ziyaretçi Merkezi Konsept Projesi" ile Süreklilik Ödülü kazandı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Tarihi Kentler Birliği'nin 2024 yılı Olağan İkinci Meclis Toplantısı'na katılarak, ödülü Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın elinden aldı.

Başkan Aydın, " Bursa'nın kalbi olan Hisar içi ve çevresinde hayata geçireceğimiz bu ve benzeri projelerle kentimizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Değerli jüri üyelerine, destekleri için Birlik Başkanı'mız Mansur Yavaş'a, ev sahiplikleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye teşekkür ederim" dedi.