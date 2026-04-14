Osmangazi Belediyespor Sporcularından Triatlon Türkiye Şampiyonası'nda Büyük Başarı

(BURSA) - Osmangazi Belediyespor Triatlon Takımı sporcuları, Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Triatlon Türkiye Şampiyonası'nı 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Triatlon Türkiye Şampiyonası, Serik'te yoğun katılımla gerçekleştirildi. Zorlu parkurlarda kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda Osmangazili sporcular, elde ettikleri derecelerle kürsüye çıkmayı başardı. Müsabakalarda Melis Tuğsem Erim ve Ali Efe Öden M3/A kategorisinde ikinci olurken, Elif Ecem Öztürk Yıldızlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa'yı başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörlerini yürekten tebrik ederek, genç yeteneklerin azim, disiplin ve emeklerinin karşılığını madalya kürsüsünde aldığını belirtti.