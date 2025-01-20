Osmangazi'de Çocuklar İçin Yeni Kültür Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmangazi'de Çocuklar İçin Yeni Kültür Sanat Merkezi Açıldı

Geniş Video İzle

Osmangazi Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi için Yunuseli ve Altınova mahallelerinde Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'ni açtı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu merkezde Ocak ayı boyunca birçok etkinlik düzenleneceğini açıkladı.

20.01.2025 16:11  Güncelleme: 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli geçirmesi için kurulan Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptı. Aydın, "Ocak ayı boyunca burada çok sayıda etkinlik yapılacak. Seçimden önce söylediğimiz gibi Osmangazi'de anlayışı değiştiriyoruz" dedi.

Osmangazi'de çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi için Yunuseli ve Altınova mahallelerinde Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi hizmete açıldı. İlk olarak Yunuseli Kapalı Pazar Alanında kurulan etkinlik çadırının açılışına Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri ve çocuklar ve aileleri katıldı.

Kesilen kurdelenin ardından etkinlikler Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası konseriyle başladı. Konserin ardından Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın, kendi yazıp oynadığı "Toprak Ana" tiyatro gösterisini sundu. Çocuklar için kurulan atölyede çocuklar "Çocuk Yogası Orman Gezisi" etkinliğine katıldı. Alanda çocuklar için çadır kütüphanesi de kuruldu. 20-25 Ocak arasında Yunuseli Pazar Alanında açık olacak Çadır Kültür Sanat ve Kütüphane Merkezi, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında da Altınova Mahallesi'nde kurularak çocuklar ve ailelerine güzel bir tatil geçirme imkanı sunacak.

"Çocuklar sömestr tatilinde güzel vakit geçirecek"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve geldiği 9 aylık sürede Osmangazi'nin dört bir yanında farklı hizmetleri vatandaşla buluşturduklarını belirterek, "Osmangazi'nin hemen hemen bütün mahallelerinde hizmetlerimiz oldu. Yeni parklar, kreşler, hizmet binaları yaptık. Asfalt ve yol çalışmalarımıza hız verdik. Bir kreşimiz hizmet vermeye başladı, birini de aksilik olmazsa yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştireceğiz. Burada açılışını yaptığımız alanda çocuklar sömestr tatilinde güzel vakit geçirecekler. Bir yandan eğlenirken, diğer yandan kitap okuyacaklar. Okul stresinden uzaklaşacaklar ama kültür, sanat ve okumaktan uzaklaşmasınlar. Ocak ayı boyunca burada çok sayıda etkinlik yapılacak. Seçimden önce söylediğimiz gibi Osmangazi'de anlayışı değiştiriyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Spor, kültür, sanat, eğitimde yeniliğin merkezi Osmangazi olacak" dedi.

Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar ise yaptığı konuşmada Baştan Aydın'a teşekkür ederek, "Yunuseli Mahallesi olarak ciddi anlamda hizmet alıyoruz. Şuanda Yunuseli Mahallesi'nde asfaltsız bir tane bile sokak kalmadı. Yeni yapılan kaldırım çalışmaları 1 kilometreyi geçti. Mahallemizde asfaltsız ve kaldırımsız sokak kalmadı. Başkanımız sağ olsun kreşimizi de yaptı. Bugün de bize güzel bir jest yaptı. Kendisine şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Başkan Erkan Aydın ve beraberindekiler, etkinlik çadırına girerek öğrencilerin yaptıkları gösterileri izledi.

Osmangazi\'de Çocuklar İçin Yeni Kültür Sanat Merkezi Açıldı
Kaynak: ANKA

Osmangazi Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erkan Aydın, Osmangazi, Altınova, Eğitim, Güncel, Tatil, Çocuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmangazi'de Çocuklar İçin Yeni Kültür Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
15:38 Adalet Bakanı Tunç’tan İmamoğlu’na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama
15:28 İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman’ın yeni adresi belli gibi İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
23:55 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: ’Oylarımız yüzde 40’a yaklaşıyor’ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: 'Oylarımız yüzde 40'a yaklaşıyor'
23:35 Verilen hediye dikkat çekti Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı Verilen hediye dikkat çekti! Hamas, serbest bırakılan rehinelerin görüntülerini yayınladı
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:43 Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar Tüyler ürperten olay: Dili ve kulaklarını kesip ormana attılar
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 16:54:43. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi'de Çocuklar İçin Yeni Kültür Sanat Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.