Osmangazi\'de Çocuklar İçin Yeni Kültür Sanat Merkezi Açıldı

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(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli geçirmesi için kurulan Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi'nin açılışını Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptı. Aydın, "Ocak ayı boyunca burada çok sayıda etkinlik yapılacak. Seçimden önce söylediğimiz gibi Osmangazi'de anlayışı değiştiriyoruz" dedi.

Osmangazi'de çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve verimli geçirmesi için Yunuseli ve Altınova mahallelerinde Çadır Kültür Sanat Merkezi ve Kütüphanesi hizmete açıldı. İlk olarak Yunuseli Kapalı Pazar Alanında kurulan etkinlik çadırının açılışına Belediye Başkanı Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Sinan Nergiz, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, belediye meclis üyeleri ve çocuklar ve aileleri katıldı.

Kesilen kurdelenin ardından etkinlikler Osmangazi Belediyesi Gençlik Orkestrası konseriyle başladı. Konserin ardından Tiyatro Sanatçısı Gözde Akın, kendi yazıp oynadığı "Toprak Ana" tiyatro gösterisini sundu. Çocuklar için kurulan atölyede çocuklar "Çocuk Yogası Orman Gezisi" etkinliğine katıldı. Alanda çocuklar için çadır kütüphanesi de kuruldu. 20-25 Ocak arasında Yunuseli Pazar Alanında açık olacak Çadır Kültür Sanat ve Kütüphane Merkezi, 26 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında da Altınova Mahallesi'nde kurularak çocuklar ve ailelerine güzel bir tatil geçirme imkanı sunacak.

"Çocuklar sömestr tatilinde güzel vakit geçirecek"

Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve geldiği 9 aylık sürede Osmangazi'nin dört bir yanında farklı hizmetleri vatandaşla buluşturduklarını belirterek, "Osmangazi'nin hemen hemen bütün mahallelerinde hizmetlerimiz oldu. Yeni parklar, kreşler, hizmet binaları yaptık. Asfalt ve yol çalışmalarımıza hız verdik. Bir kreşimiz hizmet vermeye başladı, birini de aksilik olmazsa yeni eğitim ve öğretim dönemine yetiştireceğiz. Burada açılışını yaptığımız alanda çocuklar sömestr tatilinde güzel vakit geçirecekler. Bir yandan eğlenirken, diğer yandan kitap okuyacaklar. Okul stresinden uzaklaşacaklar ama kültür, sanat ve okumaktan uzaklaşmasınlar. Ocak ayı boyunca burada çok sayıda etkinlik yapılacak. Seçimden önce söylediğimiz gibi Osmangazi'de anlayışı değiştiriyoruz. Verdiğimiz sözleri tutuyoruz. Spor, kültür, sanat, eğitimde yeniliğin merkezi Osmangazi olacak" dedi.

Yunuseli Mahalle Muhtarı Mesut Sakar ise yaptığı konuşmada Baştan Aydın'a teşekkür ederek, "Yunuseli Mahallesi olarak ciddi anlamda hizmet alıyoruz. Şuanda Yunuseli Mahallesi'nde asfaltsız bir tane bile sokak kalmadı. Yeni yapılan kaldırım çalışmaları 1 kilometreyi geçti. Mahallemizde asfaltsız ve kaldırımsız sokak kalmadı. Başkanımız sağ olsun kreşimizi de yaptı. Bugün de bize güzel bir jest yaptı. Kendisine şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Başkan Erkan Aydın ve beraberindekiler, etkinlik çadırına girerek öğrencilerin yaptıkları gösterileri izledi.