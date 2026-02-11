Osmaniye\'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Osmaniye'de akşam saatlerinde bastıran ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kent merkezinde oluşan su birikintileri nedeniyle çeşitli noktalarda araçlar mahsur kaldı. Şiddetli yağmurda trafik ilerleyemezken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

ÇOCUKLAR SU BİRİKİNTİSİNDE OYUN OYNADI

Yağışın etkili olduğu saatlerde Devlet Bahçeli Alt Geçidi tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Su birikintisinin olduğu noktalarda mahsur kalan araçlara Osmaniye Belediyesi ekipleri ve itfaiye personeli müdahale etti. Yolda kalan araçlar güvenli bölgelere çekildi.

Öte yandan, mahalle aralarında biriken su birikintilerinde çocukların oyun oynadığı görüldü.