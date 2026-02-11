Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
11.02.2026 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Osmaniye\'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Haber Videosu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Üzümlü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sağanak yağış sırasında bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım sonucu apartmandan kopan sıva parçaları çevreye savrulurken, olay anında çevrede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanma yaşanmadı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde bastıran ve kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla doldu, bazı iş yerlerini su bastı.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Kent merkezinde oluşan su birikintileri nedeniyle çeşitli noktalarda araçlar mahsur kaldı. Şiddetli yağmurda trafik ilerleyemezken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

ÇOCUKLAR SU BİRİKİNTİSİNDE OYUN OYNADI

Yağışın etkili olduğu saatlerde Devlet Bahçeli Alt Geçidi tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Su birikintisinin olduğu noktalarda mahsur kalan araçlara Osmaniye Belediyesi ekipleri ve itfaiye personeli müdahale etti. Yolda kalan araçlar güvenli bölgelere çekildi.

Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Öte yandan, mahalle aralarında biriken su birikintilerinde çocukların oyun oynadığı görüldü.

Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmaniye, Güvenlik, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu
CHP’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanlığı’na atanmasına ilk yorum CHP'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı'na atanmasına ilk yorum
Akın Gürlek’ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu Akın Gürlek'ten boşalan koltuğa Can Tuncay oturdu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Türkeş’in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi! Türkeş'in arabasıyla gündem oldu, hafızlıkta Türkiye birincisi çıktı
Yok böyle kavga TikTok fenomenleri Dubai’yi birbirine kattı Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı
Teknoloji devinde şok Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor Teknoloji devinde şok! Çok sayıda çalışan işten çıkarılıyor
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
19:12
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
Ferdi Kadıoğlu en büyük hayalini duyurdu
18:57
Miçotakis Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan’la Ege ve Akdeniz’deki sorunlarımız çözümsüz değil
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil
18:21
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
MHP lideri Bahçeli: Yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındayız
17:25
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
16:16
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 22:31:57. #7.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de sağanak; yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.