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Osmaniye'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Osmaniye'de polis tarafından düzenlenen baskınlarda çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.O. ve N.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3'ü elektrikli, 4 çalıntı bisiklet ele geçirildi. Kadın şüpheliler tutuklandı.

15.12.2023 - 14:39,
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OSMANİYE'de çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.O. (45) ve N.G. (19), polisin düzenlediği baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerinde 3'ü elektrikli, 4 çalıntı bisiklet ele geçirilen kadın şüpheliler tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde hırsızlık şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda suç kaydı bulunan M.O. ve N.G.?yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 3'ü elektrikli, 4 çalıntı bisiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın şüpheliler tutuklandı. (DHA)

Osmaniye\'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de hırsızlık şüphelileri tutuklandı - Son Dakika
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