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Osmaniye'de hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı

Osmaniye'de birçok ev ve işyerinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Polis, sahte kimlik kullanarak görünümünü değiştiren şüphelileri maymuncuk yardımıyla açtıkları ev ve işyerlerinde yakaladı. Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. tutuklandı.

12.01.2024 - 14:26,
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OSMANİYE'de birçok ev ve işyerinde hırsızlık yaptığı şüphesiyle gözaltına aldığı 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay'da, hırsızlık olaylarına karışan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerine baskın düzenleyen polis, sahte kimlik kullanıp tanınmamak için görünümünlerini değiştirerek, maymuncuk yardımıyla açtıkları birçok ev ve işyerinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla 6 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Ayhan Ç., Ayşe G. ve Sedef Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Sakine K., Mustafa D. ve İpek Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Osmaniye\'de hırsızlık şüphelilerinden 3\'ü tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de hırsızlık şüphelilerinden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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