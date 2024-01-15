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Osmaniye'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı

Osmaniye'de polis uygulama noktasında durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde kimlik bulunmayan Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Suriyeli Muhammet I. ve birlikte hareket ettiği Hatim E. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Afganistan uyruklu kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

15.01.2024 - 10:50,  Güncelleme: 10:53
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OSMANİYE'de polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçlarda yapılan aramalarda, üzerlerinde kimlik bulunmayan Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü Suriyeli Muhammet I. ve birlikte hareket ettiği Hatim E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında, şüpheli olduğu değerlendirilip durdurulan otomobilde, resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi olmayan ve yasadışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 3 göçmen yakalandı. Ekipler, Suriye uyruklu araç sürücüsü Muhammet I. ve birlikte hareket ettiği Hatim E.?yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı. Kaçak göçmenler ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

Osmaniye\'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 3 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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