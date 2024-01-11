 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Osmaniye'de 'Narkogüç' operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 'Narkogüç' operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de polisin düzenlediği 'Narkogüç' operasyonlarında yakalanan ve aralarında kesilmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, esrar ve esrar ezme aparatı ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler arasında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan hapis cezası bulunanlar da yer alıyor.

11.01.2024 - 15:13,  Güncelleme: 15:16
Abone Ol

OSMANİYE'de polisin düzenlediği 'Narkogüç' operasyonlarında yakalanan ve aralarında kesilmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik il merkezi ve Düziçi İlçesinde belirlenen adreslere yönelik 'Narkogüç' operasyonları düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 168,25 gram bonzai, 39,14 gram esrar ve 1 adet esrar ezme aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda, şüpheli İsmail D., Mustafa A, Furkan B. ve Fatma B. yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 20 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan Mehmet S. ve 8 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası bulunan İrfan U. ile uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma suçundan 3 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezasıyla aranan Arif S. ile 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan Süleyman Taha S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

Osmaniye\'de \'Narkogüç\' operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Narkogüç' operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:20:43. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 'Narkogüç' operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement