Osmaniye'de Sel Felaketi: 2 Ölü

10.04.2026 16:20
AFAD Başkanı Pehlivan, Osmaniye'de sel sonrası temizleme çalışmalarını inceledi, 2 kişi hayatını kaybetti.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği selden etkilenen bölgede inceleme yaptı. Pehlivan, "Temizlik çalışmaları devam ediyor. Yeterli sayıda araç görevlendirildi. Kanallarda da DSİ ekiplerinin önemli çalışmaları var. Motopomplar takviye ettik, sular çekiliyor. AFAD gönüllülerimiz de temizlik çalışmalarına destek sağlıyor" diye konuştu.

İlçenin kırsal kesimlerinde 7 Nisan'da saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanağın ardından Savrun Çayı'na dökülen, kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti. Dere yatağının farklı noktalarına kanal açılıp, suyun yönü değiştirilerek müdahale edildi. Bu sürede ilk belirlemelere göre 127 ev ve 21 iş yeri tamamen sular altında kaldı, yüzlerce araç da suya gömüldü.

Selin etkisini yitirmesiyle birlikte ev ve iş yerlerindeki tahliye çalışmalarının sürdüğü bölgeye gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, inceleme yaptı. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'nin de eşlik ettiği Pehlivan, bölgede çalışmalarını sürdüren ekiplerden ve yetkililerden bilgi aldı.

'TÜM EKİPMANLARLA MÜDAHALE HİZMETİ YÜRÜTÜLDÜ'

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Pehlivan, "2 gün önce yoğunlaşan yağmur ve neticesinde; özellikle Bülbül Deresi'nde meydana gelen taşkın, hem ev hem iş yeri hem de kamu kurumlarında zarara yol açtı. İlk dakikalardan itibaren valimiz, kaymakamımız, kamu kurum ve kuruluşları, AFAD Başkanlığımızın genel koordinasyonunda tüm araç, gereç ve ekipmanlarla müdahale hizmeti yürütmüşlerdir. Vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlama konusunda da adımlar atılmıştır. Burada biriken sudan geçmeye çalışan 2 vatandaşımız, ne yazık ki vefat etmiştir. Onlara da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Onun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı" diye konuştu.

'TEMİZLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

Sele müdahale çalışmasının ardından su taşkını yaşanan mahallelerde temizliğin sürdüğünü kaydeden Pehlivan, "Bir özel hastanemizin ilk katlarında su baskını yaşanmıştı. Hem orada hem de kamuya ait diğer binalarda temizlik çalışmaları devam ediyor. Yeterli sayıda araç görevlendirildi. Kanallarda da DSİ ekiplerinin önemli çalışmaları var. Motopomplar takviye ettik, sular çekiliyor. AFAD gönüllülerimiz de temizlik çalışmalarına destek sağlıyor" dedi.

'DEVLETİMİZ VATANDAŞININ YANINDADIR'

AFAD Başkanlığı olarak tüm afet ve acil durumlarda olduğu gibi Kadirli'deki gelişmelerin takip edildiğini aktaran Pehlivan, şöyle konuştu:

"Hem İçişleri Bakanımızın 'Geçmiş olsun' dileklerini iletmek hem de son durum hakkında yerinde bilgi almak için buraya geldik. Diğer yandan da her afet sonrası yaptığımız gibi Defterdarlık ekipleri zarar tespit çalışmalarını yürütüyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de hasar tespit çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmaların sonunda her zaman olduğu gibi devletimiz tüm imkanlarını sunacaktır. Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir."

Kaynak: DHA

Ali Hamza Pehlivan, Yerel Haberler, İnsan Hakları, Osmaniye, İnceleme, Kadirli, Güncel, AFAD, Son Dakika

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm
Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı Kurye, bebek arabasına tuvaletini yaptı
Batuhan Karadeniz BAE’de gözaltına alındı iddiası Batuhan Karadeniz BAE'de gözaltına alındı iddiası
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:36
Skriniar’a hırsızlık şoku Çuvalla parasını çaldılar
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:24
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisine süreç talimatı: Yasal adımların zamanı geldi
