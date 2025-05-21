Osmaniye'de TIR Kazası: Sürücü Sıkıştı

OSMANİYE'de otoyolda seyir halindeyken önündeki TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Davut B. kabinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Davut B. ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Kadirli gişeleri yakınlarında meydana geldi. Adana yönünde ilerleyen Davut B. yönetimindeki 63 ZF 091 plakalı TIR, aynı yönde seyreden M.E.'nin kullandığı 31 AVK 731 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Davut B., aracının kabininde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kabinde mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,