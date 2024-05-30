Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye\'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil traktörün römorkuna çarptıktan sonra karşı şeride geçip başka bir otomobil ile çarpıştı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Yunus Doğan olduğu belirlendi. Yaralılar ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.05.2024 00:10
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OSMANİYE'de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü ile Cevdetiye Beldesi arasında meydana geldi. Yunus Doğan idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna ardından da karşı şeride geçip sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenilen Yunus Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Doğan'ın eşi Esengül Doğan ve çocukları Burak Efe Doğan, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

KAZADAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTI

Yunus Doğan'ın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında köyünde yapımı devam eden deprem köy konutları ile ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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