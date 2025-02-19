Osmaniye Deprem Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Osmaniye Deprem Davasında Tahliye Kararı

Geniş Video İzle

Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yonca Sitesi B Blok davasında müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik'in tahliyesine karar verildi. Depremde yakınlarını kaybeden Nuri Yönet, yargılama sürecinde suçlamaların yanlış yönlendirildiğini dile getirdi.

19.02.2025 12:52  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği Yonca Sitesi B Blok davasında ara karar açıklandı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik'in tahliyesine karar verildi. Yonca Sitesi'nde anne ve babasını kaybeden Nuri Yönet, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Yargılama sürecinde bizi üzen, kendini savunamayacak durumdaki vefat edenlerin üzerlerine suç atılmasıdır. Müteahhit, fenni mesul suçu belediyeye atmaktadır, belediye görevlileri imzalarının sorumluluğunu almamaktadır. Sorumlulara sorumluluklarının ciddiyeti yargı yolu ile telkin edilmediği sürece denetimsizlik çaresizliği getirir ve bu böyle devam eder" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Osmaniye'de Yonca Sitesi B Blok'un yıkılması sonucu 52 kişi yaşamını yitirdi. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açmıştı. Yonca Sitesi'nin inşa edildiği dönemde belediyenin İmar Müdürlüğü'nde görev yapan Hülya İnan, Sevinç Ayşe Argun ve Rahime İyi hakkında açılan dava dosyası, ana davayla birleştirilmişti.

Tutuklu sanıklar suçlamaları kabul etmediler

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ali Kale ve Ayhan Gedik, üzerlerini atılı suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Ara kararla müteahhit ve fenni mesulün tahliyesine karar verildi

Mahkeme heyeti, müteahhit Ali Kale ve fenni mesul Ayhan Gedik'in "tutuklulukta kaldığı süre" gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi. Heyet, sanıkların kusurlarına ilişkin ek bilirkişi raporu talep ederek, duruşmayı 17 Haziran'a erteledi. Fenni mesul Ayhan Gedik'in 105 kişinin yaşamını yitirdiği Bilge Sitesi davasında tutukluluğu devam ediyor.

Yonca Sitesi'nde anne ve babasını kaybeden Nuri Yönet, sürece ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yonca Sitesi deprem davası yargılama sürecinde bizi üzen, kendini savunamayacak durumdaki vefat edenlerin üzerlerine suç atılmasıdır. Müteahhit, fenni mesul suçu belediyeye atmaktadır, belediye görevlileri imzalarının sorumluluğunu almamaktadır. Gölcük, Erzincan, Van, Elazığ, İzmir depremlerinden ders alınmamış. Denetim mekanizması bir kez daha çalışmamıştır. Sorumlulara sorumluluklarının ciddiyeti yargı yolu ile telkin edilmediği sürece denetimsizlik çaresizliği getirir ve bu böyle devam eder. Tahliye kararını kabul etmiyorum."

Kaynak: ANKA

Ayhan Gedik, Politika, Belediye, Osmaniye, 3-sayfa, Deprem, Güncel, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye Deprem Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
17:26 Barış için tek şart koştu Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu Barış için tek şart koştu! Putin tarihi görüşme sonrasında ilk kez konuştu
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:42:45. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye Deprem Davasında Tahliye Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.