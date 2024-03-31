OSMANİYE SON

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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:30  Güncelleme: 20:11
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MERKEZ

Toplam Sandık : 492
Toplam Seçmen : 164.166
Açılan Sandık : 94
Açılan Sandık Oranı : % 19,11
Kullanılan Oy : 20.650
Geçerli Oy : 20.016
Katılım Oranı : % 66,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİBRAHİM ÇENET% 39,267.858
İYİ PARTİALPASLAN KOCA% 25,795.162
CHPSERKAN KARAYİĞİT% 23,454.693
DİĞER% 4,7940
DEM PARTİZİVER GÜMÜŞ% 2,57514
ZAFER PARTİSİAHMET ATAKAN ERTUĞ% 1,52304
DPHAYDAR AKTÜRK% 1,18237
SAADETAHMET KILIÇ% 0,4387
HÜDA PARİSMAİL KUTLU% 0,4386
BAĞIMSIZHÜSEYİN KÖSE% 0,2245
VATAN PARTİSİMEHMET NURİ BÖRÜBAN% 0,121
BTPALPARSLAN KAYA% 0,120
DEVA PARTİSİYUNUS BAYAZİT% 0,120
MİLLETHALİL İBRAHİM BOZOĞLAN% 0,0511
MEMLEKETBEKİR LEVENT ERSOYLU% 0,048
HKPMEHMET ALİ AYGÜN% 0,024
DSPARİF YİĞİT% 0,012
ANAPAKİF DÖNDÜ% 0,011
TKPMURAT KÖKEN% 0,011
YTPEDA BENGÜ OBUT% 0,011
HAK-PARDERSİM DENİZ CEVHEROĞLU% 01
BAHÇE

Açılan Sandık Oranı : % 45
Katılım Oranı : % 83,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPZEYNEL METE KADIOĞLU% 52,312.249
AK PARTİİBRAHİM BAZ% 43,061.851
DİĞER% 2,0588
YENİDEN REFAHEROL AKTAŞ% 1,5366
CHPEMRAH YILMAZ% 0,730
İYİ PARTİBEKİR AKTAŞ% 0,146
MİLLETMUSTAFA SOYLU% 0,125
ZAFER PARTİSİSAADET ORKUN KARA% 0,052
BTPRABİA KOCA% 0,021
SAADETMEHMET ALİ NERGİS% 0,021
DÜZİÇİ

Açılan Sandık Oranı : % 38,52
Katılım Oranı : % 80,41

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA İBA% 30,213.701
CHPSÜLEYMAN ALGAN% 27,463.364
İYİ PARTİÖKKEŞ NAMLI% 26,13.197
MHPMEHMET FATİH MART% 10,561.294
DİĞER% 4,66571
YENİDEN REFAHABDULLAH YILDIRIM% 0,786
SAADETABDULLATİF ÇELEBİ% 0,1923
HKPKENAN ÇETİNDAĞ% 0,068
YTPMUSTAFA YÜCEL% 0,023
MİLLETİBRAHİM BAYAZITOĞLU% 0,022
BTPUĞUR ŞANAL% 0,011
HÜDA PARABDULKADİR ALAKUŞ% 0,011
HASANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

KADİRLİ

Açılan Sandık Oranı : % 2,82
Katılım Oranı : % 74,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA MERT OLCAR% 55,06816
AK PARTİMUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN% 18,56275
MHPÖMER TARHAN% 17,68262
DİĞER% 2,943
İYİ PARTİİRFAN KEDEROĞLU% 2,5638
YENİDEN REFAHMAHMUT BOZDOĞAN% 1,6224
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT AKBIYIK% 0,477
BAĞIMSIZRAMAZAN BÜLBÜL% 0,345
GELECEK PARTİSİHALİL İBRAHİM ÇUHADAR% 0,274
DPİBRAHİM SAVRUN% 0,23
BÜYÜK BİRLİKSELÇUK SAVRAN% 0,132
BTPBARAN BİRKAÇ% 0,071
HÜDA PARSEDAT AKAGÜNDÜZ% 0,071
SAADETALİ ŞAHİN% 0,071
SUMBAS

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

TOPRAKKALE

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

Kaynak: AA

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