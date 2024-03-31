OSMANİYE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|492
|Toplam Seçmen
|:
|164.166
|Açılan Sandık
|:
|94
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,11
|Kullanılan Oy
|:
|20.650
|Geçerli Oy
|:
|20.016
|Katılım Oranı
|:
|% 66,23
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İBRAHİM ÇENET
|% 39,26
|7.858
|İYİ PARTİ
|ALPASLAN KOCA
|% 25,79
|5.162
|CHP
|SERKAN KARAYİĞİT
|% 23,45
|4.693
|DİĞER
|% 4,7
|940
|DEM PARTİ
|ZİVER GÜMÜŞ
|% 2,57
|514
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ATAKAN ERTUĞ
|% 1,52
|304
|DP
|HAYDAR AKTÜRK
|% 1,18
|237
|SAADET
|AHMET KILIÇ
|% 0,43
|87
|HÜDA PAR
|İSMAİL KUTLU
|% 0,43
|86
|BAĞIMSIZ
|HÜSEYİN KÖSE
|% 0,22
|45
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET NURİ BÖRÜBAN
|% 0,1
|21
|BTP
|ALPARSLAN KAYA
|% 0,1
|20
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS BAYAZİT
|% 0,1
|20
|MİLLET
|HALİL İBRAHİM BOZOĞLAN
|% 0,05
|11
|MEMLEKET
|BEKİR LEVENT ERSOYLU
|% 0,04
|8
|HKP
|MEHMET ALİ AYGÜN
|% 0,02
|4
|DSP
|ARİF YİĞİT
|% 0,01
|2
|ANAP
|AKİF DÖNDÜ
|% 0,01
|1
|TKP
|MURAT KÖKEN
|% 0,01
|1
|YTP
|EDA BENGÜ OBUT
|% 0,01
|1
|HAK-PAR
|DERSİM DENİZ CEVHEROĞLU
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45
|Katılım Oranı
|:
|% 83,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ZEYNEL METE KADIOĞLU
|% 52,31
|2.249
|AK PARTİ
|İBRAHİM BAZ
|% 43,06
|1.851
|DİĞER
|% 2,05
|88
|YENİDEN REFAH
|EROL AKTAŞ
|% 1,53
|66
|CHP
|EMRAH YILMAZ
|% 0,7
|30
|İYİ PARTİ
|BEKİR AKTAŞ
|% 0,14
|6
|MİLLET
|MUSTAFA SOYLU
|% 0,12
|5
|ZAFER PARTİSİ
|SAADET ORKUN KARA
|% 0,05
|2
|BTP
|RABİA KOCA
|% 0,02
|1
|SAADET
|MEHMET ALİ NERGİS
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,52
|Katılım Oranı
|:
|% 80,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA İBA
|% 30,21
|3.701
|CHP
|SÜLEYMAN ALGAN
|% 27,46
|3.364
|İYİ PARTİ
|ÖKKEŞ NAMLI
|% 26,1
|3.197
|MHP
|MEHMET FATİH MART
|% 10,56
|1.294
|DİĞER
|% 4,66
|571
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YILDIRIM
|% 0,7
|86
|SAADET
|ABDULLATİF ÇELEBİ
|% 0,19
|23
|HKP
|KENAN ÇETİNDAĞ
|% 0,06
|8
|YTP
|MUSTAFA YÜCEL
|% 0,02
|3
|MİLLET
|İBRAHİM BAYAZITOĞLU
|% 0,02
|2
|BTP
|UĞUR ŞANAL
|% 0,01
|1
|HÜDA PAR
|ABDULKADİR ALAKUŞ
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
KADİRLİ
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 2,82
|Katılım Oranı
|:
|% 74,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA MERT OLCAR
|% 55,06
|816
|AK PARTİ
|MUSTAFA BÜYÜKBOZDUĞAN
|% 18,56
|275
|MHP
|ÖMER TARHAN
|% 17,68
|262
|DİĞER
|% 2,9
|43
|İYİ PARTİ
|İRFAN KEDEROĞLU
|% 2,56
|38
|YENİDEN REFAH
|MAHMUT BOZDOĞAN
|% 1,62
|24
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT AKBIYIK
|% 0,47
|7
|BAĞIMSIZ
|RAMAZAN BÜLBÜL
|% 0,34
|5
|GELECEK PARTİSİ
|HALİL İBRAHİM ÇUHADAR
|% 0,27
|4
|DP
|İBRAHİM SAVRUN
|% 0,2
|3
|BÜYÜK BİRLİK
|SELÇUK SAVRAN
|% 0,13
|2
|BTP
|BARAN BİRKAÇ
|% 0,07
|1
|HÜDA PAR
|SEDAT AKAGÜNDÜZ
|% 0,07
|1
|SAADET
|ALİ ŞAHİN
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
TOPRAKKALE
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 0
|Katılım Oranı
|:
|% 0
Son Dakika › Güncel › OSMANİYE SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. İzmir'deki sandıkların yüzde 37,72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Cemil Tugay oyların yüzde 53.05'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.09'unu aldı.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
AK Parti yönetimindeki Giresun seçiminde sandıkların yüzde 90'dan fazlası açılırken CHP'nin adayı Fuat Köse resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde bitiriyor. Köse, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile farkı 17,6 puana kadar çıkardı.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
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