Osmaniye- Vakıflar Genel Müdürü Aksu: 377 vakıf eserini mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz - Son Dakika
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Osmaniye- Vakıflar Genel Müdürü Aksu: 377 vakıf eserini mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz

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Osmaniye- Vakıflar Genel Müdürü Aksu: 377 vakıf eserini mayıs ayına kadar tamamlamayı hedefliyoruz
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 6 Şubat depremlerinde deprem bölgesinde 377 vakıf eserinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, restorasyon çalışmalarını mayıs ayında düzenlenecek Vakıf Haftası’na kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 6 Şubat depremlerinde deprem bölgesinde 377 vakıf eserinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, restorasyon çalışmalarını mayıs ayında düzenlenecek Vakıf Haftası'na kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören Osmaniye'deki 136 yıllık tarihi Envar'ül Hamit Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Cevdet Sunay Caddesi'nde bulunan ve Hacı Hüseyin Efendi ile Hacı Bicik Efendi tarafından 1890 yılında yaptırılan tarihi caminin minaresi, depremlerde tamamen yıkıldı. Yaklaşık 3 bin kişi kapasiteli caminin yanı sıra müftülük misafirhanesi, toplantı salonu, şadırvan, su kuyusu, tuvalet ve şehitlik alanında da hasar meydana geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığının kontrolünde yürütülen restorasyon çalışmalarında cami, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek güçlendirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi cami, depremlerden yaklaşık 3 yıl 8 ay sonra yeniden ibadete açıldı.

'İKİ YAPIYI DA KORUMAK MECBURİYETİNDEYDİK'

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, 6 Şubat depremlerinde Osmaniye başta olmak üzere deprem bölgesinde 377 vakıf eserinin ciddi hasar gördüğünü belirtti. Hasar tespitlerinin ardından restorasyon ve yeniden inşa projelerinin tamamlanarak çalışmalara başlandığını ifade eden Aksu, Envar'ül Hamit Camii'ndeki çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Caminin bir bölümünün tescilli, diğer bölümünün ise betonarme yapı olduğunu kaydeden Aksu, "İki yapıyı da korumak mecburiyetindeydik. Bu sebepten dolayı biraz ince bir işçilik gerekti. Minaresi tamamen yıkılmıştı, onu tamamlamamız gerekti. Etrafta bir çevre düzenlemesi yapılması gerekti. Tuvaletlerinden şadırvanına daha iyi şartlarda meydandaki yerini aldılar" dedi. Belediyenin de çevredeki bazı yapılarla ilgili çalışma yürüteceğini belirten Aksu, bölgenin bir meydan camisi kimliği kazanacağını ifade etti.

'MAYIS AYINDAKİ VAKIF HAFTASI'NA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Depremde zarar gören vakıf eserlerinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Aksu, "377 tane vakıf eserinden birinin daha açılışını yaptık. Allah nasip ederse bu yıl üç aylar içerisinde ve ramazan ayının başlangıcında pek çok camiyi yine cemaatimizle buluşturacağız. Mayıs ayındaki Vakıf Haftası'na kadar da tamamını bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Vakıf eserlerinin kültürel miras açısından önemine dikkati çeken Aksu, bu yapıların gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, restorasyon sürecinde emeği geçen personele ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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