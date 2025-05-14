Otizm Sempozyumu Kuşadası'nda

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek 'Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum' temalı Otizm Sempozyumu, 15-16 Mayıs tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılacak. Otizmli bireylerin ve ailelerinin yalnız olmadığını göstermek, bu mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız. Çünkü bir toplumun vicdanı, en kırılgan bireylerine gösterdiği özenle ölçülür" dedi.

Nazlıaka, yarın Kuşadası'nda başlayacak ve iki gün sürecek olan "Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum" temalı Otizm Sempozyumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre etkinliğin ilk gününde akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ailelerin katılımıyla otizmle ilgili yapısal sorunlar masaya yatırılacak, çözüm yolları tartışılacak. Programın ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. Program, Nazik Bekmezci Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nin açılışıyla sona erecek.

"Bu sempozyum hak temelli ve sürdürülebilir politikaların rehberi olacaktır"

Nazlıaka, otizmli bireyler ve ailelerinin yıllardır verdiği mücadelenin artık görünür kılınması gerektiğini belirterek, çözüm odaklı politikaların geliştirilmesi amacıyla kapsamlı bir sempozyum düzenlediklerini söyledi.

Nazlıaka, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek 'Gözüm Arkada Kalmasın İstiyorum' temalı Otizm Sempozyumu, 15-16 Mayıs tarihlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılacak" bilgisini verdi.

Sempozyumun, sadece farkındalık yaratmakla kalmayacağını vurgulayan Nazlıaka, "Bu buluşma otizmli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşama ve bağımsız yaşama katılımını sağlayacak, hak temelli ve sürdürülebilir politikaların rehberi olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bir toplumun vicdanı, en kırılgan bireylerine gösterdiği özenle ölçülür"

Nazlıaka, şunları kaydetti:

"Dünyada otizmli bireylerden oluşan en büyük müzik topluluğu olan İZOT – İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahne alacak. Ardından bir otizmli birey ve bakım yükünü taşıyan bir anne yaşadıkları süreci kendi sözleriyle anlatacak. Sayın Özel, partimizin bu alandaki politikalarını aktaracak.

Otizmli bireylerin ve ailelerinin yalnız olmadığını göstermek, bu mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız. Çünkü bir toplumun vicdanı, en kırılgan bireylerine gösterdiği özenle ölçülür."