Otizmli çocuklar insansı robot 'Pepper' ile öğrenecek

Otizmli çocukların öğreticisi insansı robot 'Pepper' artık hizmette

Soruları yanıtlayabilen ve duygularını anlayarak ona göre değişik reaksiyonlar verebilen robot Pepper, büyük ilgi gördü

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfü Genç öncülüğünde otizmli çocuklarının eğitimi ve duyguların tanımaları için insansı robot 'Pepper' geliştirildi. İnsanlarla iletişim kurabilen, soruları yanıtlayabilen ve duygularını anlayarak ona göre değişik reaksiyonlar verebilen robot Pepper, büyük ilgi gördü.

Fırat Üniversitesi Doç. Dr. Zülfü Genç tarafından TUBİTAK 4008 çerçevesinde 'Robot Arkadaşımla Duyguları Tanıyorum, Legolarla İnşa Ediyorum' Projesi hayata geçirildi. Yürütücülüğünü Genç'in yaptığı projeye, İstanbul Teknik, Yeditepe, Hacettepe ve Cumhuriyet üniversiteleri olmak üzere alanında uzman birçok akademisyen destek verdi. Proje çerçevesinde insanlarla iletişim kurabilen, soruları yanıtlayabilen ve duygularını anlayarak ona göre değişik reaksiyonlar verebilen insansı robot 'Pepper' geliştirildi. Projede, duyguları anlama ve ifade etme konusunda sorun yaşayan Otizm Spektrum Bozukluğu çocuklara Pepper ile duygu eğitimi verilmesi planlanıyor. Toplumda otizmli çocukların sayısının giderek artığını ve buna bir önlem alabilmek, çocukların daha iyi öğrenmelerini sağlayabilmek için projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Genç, yapılan araştırmalarda da otizmli çocukların öğretmenlerinden farklı olarak robotlarla daha fazla sosyal iletişim kurduğunu söyledi. Otizmli çocukların en önemli sorunlarından birisinin de sosyal beceri ve insanlarla kaynaşma olduğunu vurgulayan Genç, bu tarz problemleri robot aracılığı çözmek için umut vadeden sonuçlar elde ettiklerini ifade etti.

"Bu robot insanlarla iletişim kurabiliyor"

2 yıldır insansı robotlarla ilgili araştırmalar geliştirdiklerini belirten Doç. Dr. Zülfü Genç, "Özellikle otizmli çocukların eğitimiyle ilgili 2 projeyi hayata geçirdik. Bugün itibariyle TUBİTAK 4008 çerçevesinde engelli bireylere yönelik olan kapsayıcı toplum uygulamaları kapsamında 'Robot Arkadaşımla Duyguları Tanıyorum, Legolarla İnşa Ediyorum' Projemizi bugün itibariyle başlatıyoruz. Teknolojik gelişmeler, çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yapay zekanın hayatımıza girmesiyle cihazların da akıllı özellikler sergilediklerini görüyoruz. Bu robot da insanlarla iletişim kurabiliyor. İnsanların sorularını yanıtlayabiliyor. Duygularını anlayabiliyor ve ona göre değişik reaksiyonlar verebiliyor. Bu tamamen bizim programlama becerilerimizle alakalıdır. Robotu hemen tüm sosyal alanlar kullanabilecek şekilde programlayabiliyoruz. Yakın bir zamanda belki de bir öğretmenin yerini alamayacak ama öğretmene destekleyici olarak sınıf ortamlarında bu robotları görebilirsiniz. Diğer birçok endüstride robotlar var. Bizim buradaki amacımız eğitim alanında faydalanabilmek. Şu anda bu sonuçlar, robotların çocukların gelecek yaşamlarında önemli bir parçası olabileceğini düşünüyoruz. Toplumumuzda çok fazla yaşlı birey var. Yaşlı bireyler genelde yalnız yaşıyorlar. Onlara da temel destek verecek, bir arkadaş gibi davranabilecek robotların da yakın bir zamanda hayatımızda olabileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"Otizmli çocukların insansı robotlarla daha fazla sosyal iletişim kurduklarını gördük"

Projeye Türkiye'nin birçok üniversitelerinden önemli öğretim üyelerinin destek verdiğini aktaran Genç, " İstanbul Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesinden yapay zeka ve otizm alanında uzman hocalar eşlik ediyor. Üniversitemiz bu anlamda önemli çalışmalara imza atıyor. İnsansı robotla ilgili önemli yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Toplumumuzda otizmli çocukların sayısı giderek artmaktadır. Buna bir önlem alabilmek, çocukların daha iyi öğrenmelerini sağlayabilecek çözümler arıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda da gördük ki otizmli çocukların insansı robotla yapılan çalışmalara karşı ilgili oldukları, öğretmenlerden farklı olarak robotlarla daha fazla sosyal iletişim kurduklarını gördük. Bu iki paralel yürüyen proje çerçevesinde matematik becerilerinde gelişim olduğunu gördük. Aynı zamanda bu çocukların en önemli sorunları sosyal beceri ve insanlarla kaynaşma. Bu tarz problemleri robot aracılığı çözmek için çok umut vadeden sonuçlar elde ettik. Çalışmalarımızı daha geniş kapsamlı toplumsal olarak bir yarara dönüştürmek için sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.