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Otizmli Kızıyla Üniversiteye Başlayan Anne - Son Dakika
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Otizmli Kızıyla Üniversiteye Başlayan Anne

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan ev kadını Hanife Ernil, 30 yıl aradan sonra üniversite eğitimine geri dönerek otizmli kızıyla aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ernil, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde İktisat Bölümü'ne yerleşti ve kızıyla birlikte eğitim görüyor. Dekan ise Hanife Ernil ve kızını özel öğrencileri olarak nitelendiriyor.

Otizmli Kızıyla Üniversiteye Başlayan Anne
29.12.2023 - 12:05,  Güncelleme: 12:08
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde oturan ev kadını Hanife Ernil, 30 yıl ara verdiği eğitimine devam etmenin ve aldığı özel izinle kızıyla aynı sırayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

İlçe merkezinde yaşayan tek çocuk annesi 47 yaşındaki Ernil, 1993 yılında liseden mezun olduktan sonra eğitim hayatına devam edemedi.

Evlenip hayatını ev kadını olarak sürdüren ve otizmli kızını büyüten Ernil, bu süreçte üniversite okuma hayalinden de vazgeçmedi.

Ernil, üniversite hayalini gerçekleştirmek ve kızının yaşıtlarıyla zaman geçirip sosyalleşmesini sağlamak için sınava girerek, Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İktisat Bölümü'nü kazandı.

"Kızımla ikiz gibiyiz, her şeyi birlikte yapıyor, her yere birlikte gidiyoruz"

Hanife Ernil, AA muhabirine, fakülte idaresinin de izniyle 22 yaşındaki kızı Hande ile aynı sırada eğitim gördüklerini söyledi.

Hande ile yoldaş, sırdaş ve arkadaş olduklarını, bir an ayrı kalamadıklarını anlatan Ernil, kızının 30 yıl ertelediği üniversite eğitimine başlamasına vesile olduğunu belirtti.

Üniversiteye gidememenin içinde ukde kaldığını dile getiren Ernil, şöyle devam etti:

"Özel gereksinimli bir kızım var. Lise eğitimini tamamlayana kadar birlikte okula gidip geldik. Bazı şeyleri birlikte aştık. Kızım lise eğitimini tamamladıktan sonra ben de hem kızımın sosyalleşmesini hem de kendi hayalim olan üniversite eğitimini almak istedim. Bunun için harekete geçerek üniversite sınavına girdim. Sonucunda Amasya Üniversitesi Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yerleştim. Bu konuyu dekanımızla görüştüm. Duruma çok olumlu baktı ve her türlü desteği sağlayacağını dile getirdi. Sonrasında kızımla üniversite eğitimime başladım. Kızımla ikiz gibiyiz, her şeyi birlikte yapıyor, her yere birlikte gidiyoruz."

Kendisini hayata bağlayan en büyük gücün kızı olduğunu vurgulayan Ernil, "Çevremden olumsuz tepki almadım. İlk başlarda derslere uyum sağlama konusunda endişelerim oldu. Ama bunu aşıyorum, yapacağıma da inanıyorum. Çünkü istemek başarmanın yarısıdır. Belki kızımın böyle bir durumu olmasaydı böyle bir ihtiyaç içerisine girmeyecektim. Bu noktaya gelmemdeki en önemli faktör bence kızım." ifadelerini kullandı.

"Hande en özel öğrencimiz oldu"

Merzifon İİBF Dekanı Prof. Dr. Kemal Aydın ise azmin ve başarının sınırının olmadığına işaret ederek, "Hanife Hanım, kızıyla beraber, çekinerek odama geldi. 'Acaba diğer öğrenciler ve hocalar kabul eder mi?' düşüncesi vardı. İsteğini memnuniyetle karşıladık. Hem kendisi okulunu okuyacak hem de kız sosyalleşecek. Başladılar, şu ana kadar her şey güzel gidiyor, Hande kızımız mutlu gözüküyor. Hande bizim en özel öğrencimiz oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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