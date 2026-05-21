Otizmli Yusuf’un Müzik Başarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otizmli Yusuf’un Müzik Başarısı

21.05.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de otizmli lise öğrencisi Yusuf, müzikle hayata tutunarak konservatuar hedefliyor.

KAYSERİ'de yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan lise öğrencisi Yusuf Karaman (16), piyano çalan öğretmeninden esinlenerek müzikle hayata tutundu. Saz, gitar ve org çalabilen Karaman, konservatuara gitmeyi hedeflediğini belirterek, "Müziğe olan yeteneğimi ileri bir seviyeye taşıyarak farkındalık oluşturmak istiyorum" dedi.

Rahim ve Sacide Karaman çiftinin otizmli ikizlerinden 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Karaman, piyano çalan öğretmeninden esinlenerek müziğe ilgi duymaya başladı. Kendi kendine org çalmayı öğrenen Karaman, geçen zamanda saz ve gitar da çalmaya başladı. Müzikle hayata tutunan Karaman, şimdilerde konservatuvara gitmenin hayalini kuruyor. Yusuf Karaman, "Org, saz ve gitar çalıyorum. Bu enstrümanları çalmak bende güzel bir his uyandırıyor. Çok mutlu oluyorum. Enstrümanların çok güzel sesleri var" dedi. Arkadaşlarına enstrüman çaldığını belirten Karaman, "Müzik yeteneğim olduğu için üniversitede konservatuvara gitmek istiyorum" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİMDEN ÖRNEK ALARAK BAŞLADIM'

Öğretmeninden örnek alarak enstrüman çalmaya başladığını söyleyen Karaman, "Gülşah adında bir öğretmenim vardı. Gülşah hocamdan örnek alarak başladım ve böylelikle kendi kendime orgu öğrenmeye, çalmaya başladım. Benim gibi olan arkadaşlarıma ders çalışmalarını, sosyalleşmelerini ve org çalmalarını tavsiye ederim. Böylelikle otizmi yenebilirler" dedi. Karaman, "Müziğe olan yeteneğimi ileri bir seviyeye taşıyarak farkındalık oluşturmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MÜZİK KONUSUNDA DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUM'

Oğlunun akademik olarak çok ileride bir çocuk olduğunu söyleyen Sacide Karaman (43) ise "Okul gösterilerine ve programlara katılıyor. Çok sosyalleşti. Böylelikle de kendini geliştirdi. Yusuf, müzik ile otizmi yendi" diye konuştu. Müziğin oğluna çok büyük faydası olduğunu belirten Karaman, "Yusuf, akademik olarak çok ileride bir çocuk o nedenle her dalda da başarılı olarak ilerleyeceğine eminim ama müzik konusunda daha ileri bir seviyeye çıkacağını görüyorum. En iyi yere geleceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

İlk başlarda oğlunun ağır seviyede otizmli bir çocuk olduğunu da belirten Karaman, "Yusuf konserler veriyor ve programlara çıkıyor. Yusuf'u bu tür yerlerde ilk gördüğümde çok hüzünleniyordum ve duygulanıyorum. Acaba başardım mı? Diyordum. Sonrasında bu duruma alıştım. Enstrümanları ilk çalışı bizi duygulandırıyor. Yusuf ilk başlarda yüzde 85 oranında ağır otizmli bir çocuktu. Konuşma, göz teması ve iletişimi yoktu. Ben ilk önce Yusuf'un bir şeyler çizdiğini gördüm. Televizyona bakarak parkenin üzerine bir şeyler çiziyordu. Böylelikle ilerlemeleri başladı" dedi.

'DUYDUĞUNU ÇALABİLEN BİR ÖĞRENCİ'

Müzik öğretmeni Ülkü Seher Doğan (28) ise "Yusuf'un müzik derslerine giriyordum. Müziğe olan yatkınlığını ve yeteneğini fark ettim. Ayrı bir yeteneği olduğunu gördüm. Sonrasında bana org çaldığı söylendi. Beethoven'den ve Mozart'tan parçalar çaldığını öğrendim. Çaldığı parçalar bizim üniversitede ders olarak işlediğimiz eserleri geçmişti. Yusuf'taki bu durum çok ilgimi çekmişti. Bu nedenle Yusuf benim için ayrı bir öğrencidir. Duyduğunu çalabilen ve her enstrümanları çalabilecek yetenekte olan bir öğrenci. Yusuf bağlama, gitar ve bazı ritim aletleri çalabiliyor. Ayrıca, sesi de güzel şarkı da söyleyebiliyor. Yusuf'un da bu yolda ilerlemesini çok isterim. Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanmasını ve bölümle alakalı doktora yapmasını isterim. Çünkü yeteneği var. Yusuf'a eğitim verilirse harika bir müzisyen de olur akademik başarıya da ulaşır. Yusuf gibi otizmli ya da engelli bireylere etkinliklerin fazla olmasını istiyoruz. Otizm bir engel değil, farkındalıktır. Bunu Yusuf ile çok iyi anlamış olduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: ALi ÜNLÜ-Öykü GENÇ/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Güncel, Kültür, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otizmli Yusuf’un Müzik Başarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
Fenerbahçe’den Kevin De Bruyne bombası Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası
Kılıçdaroğlu’nun “Arınma“ çağrısına CHP’den ilk yanıt Kılıçdaroğlu'nun "Arınma" çağrısına CHP'den ilk yanıt
Parkta korkunç manzara 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu
Fenerbahçe’de Hakan Safi’nin adaylığı riske girdi Fenerbahçe'de Hakan Safi'nin adaylığı riske girdi
Milyarder ailede skandal iddia Erkek kardeş “ağabeyim beni istismar ediyor“ deyince kovdular Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldılar Tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldılar
10 yıllık sır perdesi kalktı Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti 10 yıllık sır perdesi kalktı! Kayıp kadının katili her şeyi itiraf etti

12:22
Kanseri yenen minik Zeyd’in en büyük hayali gerçek oldu
Kanseri yenen minik Zeyd'in en büyük hayali gerçek oldu
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
11:18
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
Raftan indirilen Dorukhan Büyükışık dosyasında eski ilçe emniyet müdürüne gözaltı kararı
11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
08:26
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 12:26:40. #7.13#
SON DAKİKA: Otizmli Yusuf’un Müzik Başarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.