Otizmli Yusuf’un Müzik Başarısı

KAYSERİ'de yaşayan ve otizm spektrum bozukluğu bulunan lise öğrencisi Yusuf Karaman (16), piyano çalan öğretmeninden esinlenerek müzikle hayata tutundu. Saz, gitar ve org çalabilen Karaman, konservatuara gitmeyi hedeflediğini belirterek, "Müziğe olan yeteneğimi ileri bir seviyeye taşıyarak farkındalık oluşturmak istiyorum" dedi.

Rahim ve Sacide Karaman çiftinin otizmli ikizlerinden 10'uncu sınıf öğrencisi Yusuf Karaman, piyano çalan öğretmeninden esinlenerek müziğe ilgi duymaya başladı. Kendi kendine org çalmayı öğrenen Karaman, geçen zamanda saz ve gitar da çalmaya başladı. Müzikle hayata tutunan Karaman, şimdilerde konservatuvara gitmenin hayalini kuruyor. Yusuf Karaman, "Org, saz ve gitar çalıyorum. Bu enstrümanları çalmak bende güzel bir his uyandırıyor. Çok mutlu oluyorum. Enstrümanların çok güzel sesleri var" dedi. Arkadaşlarına enstrüman çaldığını belirten Karaman, "Müzik yeteneğim olduğu için üniversitede konservatuvara gitmek istiyorum" diye konuştu.

'ÖĞRETMENİMDEN ÖRNEK ALARAK BAŞLADIM'

Öğretmeninden örnek alarak enstrüman çalmaya başladığını söyleyen Karaman, "Gülşah adında bir öğretmenim vardı. Gülşah hocamdan örnek alarak başladım ve böylelikle kendi kendime orgu öğrenmeye, çalmaya başladım. Benim gibi olan arkadaşlarıma ders çalışmalarını, sosyalleşmelerini ve org çalmalarını tavsiye ederim. Böylelikle otizmi yenebilirler" dedi. Karaman, "Müziğe olan yeteneğimi ileri bir seviyeye taşıyarak farkındalık oluşturmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'MÜZİK KONUSUNDA DAHA İLERİ BİR SEVİYEYE ÇIKACAĞINI GÖRÜYORUM'

Oğlunun akademik olarak çok ileride bir çocuk olduğunu söyleyen Sacide Karaman (43) ise "Okul gösterilerine ve programlara katılıyor. Çok sosyalleşti. Böylelikle de kendini geliştirdi. Yusuf, müzik ile otizmi yendi" diye konuştu. Müziğin oğluna çok büyük faydası olduğunu belirten Karaman, "Yusuf, akademik olarak çok ileride bir çocuk o nedenle her dalda da başarılı olarak ilerleyeceğine eminim ama müzik konusunda daha ileri bir seviyeye çıkacağını görüyorum. En iyi yere geleceğinden eminim" ifadelerini kullandı.

İlk başlarda oğlunun ağır seviyede otizmli bir çocuk olduğunu da belirten Karaman, "Yusuf konserler veriyor ve programlara çıkıyor. Yusuf'u bu tür yerlerde ilk gördüğümde çok hüzünleniyordum ve duygulanıyorum. Acaba başardım mı? Diyordum. Sonrasında bu duruma alıştım. Enstrümanları ilk çalışı bizi duygulandırıyor. Yusuf ilk başlarda yüzde 85 oranında ağır otizmli bir çocuktu. Konuşma, göz teması ve iletişimi yoktu. Ben ilk önce Yusuf'un bir şeyler çizdiğini gördüm. Televizyona bakarak parkenin üzerine bir şeyler çiziyordu. Böylelikle ilerlemeleri başladı" dedi.

'DUYDUĞUNU ÇALABİLEN BİR ÖĞRENCİ'

Müzik öğretmeni Ülkü Seher Doğan (28) ise "Yusuf'un müzik derslerine giriyordum. Müziğe olan yatkınlığını ve yeteneğini fark ettim. Ayrı bir yeteneği olduğunu gördüm. Sonrasında bana org çaldığı söylendi. Beethoven'den ve Mozart'tan parçalar çaldığını öğrendim. Çaldığı parçalar bizim üniversitede ders olarak işlediğimiz eserleri geçmişti. Yusuf'taki bu durum çok ilgimi çekmişti. Bu nedenle Yusuf benim için ayrı bir öğrencidir. Duyduğunu çalabilen ve her enstrümanları çalabilecek yetenekte olan bir öğrenci. Yusuf bağlama, gitar ve bazı ritim aletleri çalabiliyor. Ayrıca, sesi de güzel şarkı da söyleyebiliyor. Yusuf'un da bu yolda ilerlemesini çok isterim. Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni kazanmasını ve bölümle alakalı doktora yapmasını isterim. Çünkü yeteneği var. Yusuf'a eğitim verilirse harika bir müzisyen de olur akademik başarıya da ulaşır. Yusuf gibi otizmli ya da engelli bireylere etkinliklerin fazla olmasını istiyoruz. Otizm bir engel değil, farkındalıktır. Bunu Yusuf ile çok iyi anlamış olduk" diye konuştu.

Haber-Kamera: ALi ÜNLÜ-Öykü GENÇ/KAYSERİ,