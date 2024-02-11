Mamak'ta otobüste tartışma: Bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mamak'ta otobüste tartışma: Bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kişi, belediye otobüsünde tartıştığı başka bir kişi tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

11.02.2024 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde B.A. (45), belediye otobüsünde tartıştığı K.A. tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen K.A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı. K.A., yanında bulundurduğu bıçakla B.A.'ya saldırdıktan sonra olay yerinden kaçtı. B.A. aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis, kamera kayıtlarından kimliğini tespit ettiği şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

Mamak\'ta otobüste tartışma: Bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çağlayan, Kızılay, Ankara, Saldırı, Olay, Güvenlik, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mamak'ta otobüste tartışma: Bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 02:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: Mamak'ta otobüste tartışma: Bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement