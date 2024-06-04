Otokar, Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Otokar, Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmeyi hedefliyor

Otokar, Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmeyi hedefliyor

Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, İtalya, İspanya ve Fransa'nın Otokar'ın en güçlü olduğu ülkeler olduğunu belirterek, yeni hedeflerinin Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmek olduğunu söyledi. Erman, ayrıca elektrikli araçların her zaman çevreci olmadığını ve en temiz çözümün her zaman elektrikli olmadığını vurguladı. Otokar'ın otonom araçlarla ilgili en ileri projenin İspanya'da olacağını belirten Erman, ihracat konusunda da İtalya, İspanya ve Fransa'da güçlü olduklarını ve şimdiki önceliklerinin Almanya ve İskandinavya pazarları olduğunu ifade etti.

04.06.2024 11:04
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Otokar Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman, Otokar'ın en güçlü olduğu ülkelerin İtalya, İspanya ve Fransa olduğunu belirterek, "Bizim yeni hedefimiz Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmektir." dedi.

Kerem Erman, Otokar'ın yeni ürün gamı ile otobüs pazarındaki gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yurt içinde otobüs pazarında lider olduklarını dile getiren Erman, yüzde 30'un üzerindeki pazar paylarını korumayı hedeflediklerini, bu kapsamda yeni ürünlerini piyasaya sunmaya devam ettiklerini söyledi.

"Yeşil otobüs eşittir elektrikli otobüs' deniyor, bu doğru değil"

Türkiye'de tanıtımını yaptıkları "mikrobüs" olarak sınıflandırılan Centro modelinin, benzinli ve dizel versiyonlarının yurt içinde ve dışında ilgiyle karşılandığını anlatan Erman, bu modelin belediyelerde kullanılan 12 metrelik araçlara kıyasla yaklaşık yüzde 80 hem alım fiyatı hem de işletim maliyeti açısından avantaj sağladığını dile getirdi.

Elektrikli araçların her zaman çevreci olacağı düşüncesinin doğru olmadığını savunan Erman, "Çok fazla detayı bilmeden 'yeşil otobüs eşittir elektrikli otobüs' deniyor. Bu doğru değil. Çünkü gerçekten çevreci olabilmeniz için o ülkeye uygun en iyi ve en temiz çözümü verebilmeniz lazım. En temiz çözüm de her zaman elektrikli değil. Yani siz emisyon standardı olmayan bir dizel jeneratörle elektrikli aracı eğer şarj ediyorsanız o iyi bir çözüm değil." değerlendirmesini yaptı.

"Otonomla ilgili en ileri projemiz İspanya'da olacak"

Erman, otonom araçlar için Sakarya Üniversitesi ve birkaç üniversiteyle görüştüklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu araçların kampüs içerisinde görünür olmasını ve öğrencilerimizin bu alana ilgi duyarak otonom kabiliyetlerinin artırılmasını istiyoruz. Sakarya Üniversitesi kampüsünde otonom aracımızı test ettik. Birkaç üniversite ile görüşme halindeyiz. Ancak otonomla ilgili en ileri projemiz İspanya'da olacak. Bu konu için görüşmelerimiz devam ediyor."

"Şimdiki önceliğimiz Almanya ve İskandinavya pazarları"

İhracat konusunda da iyi gittiklerini, en güçlü oldukları pazarların İtalya, İspanya, Fransa olduğunu söyleyen Erman, şunları kaydetti:

"Tarihi olarak bu pazarlarda biz zaten güçlüydük. Bu sene özellikle pazar payımızı oldukça arttırdık. Özellikle İtalya'da şu anda biz rekor seviyedeyiz. Bizim yeni hedefimiz Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmek. Bunun için elektrikli araç portfolyosunun hazır olmasını bekliyorduk. Hazırlıklarımız tamam, ekibimizi de kurduk. Dolayısıyla şimdiki önceliğimiz Almanya ve İskandinavya pazarları. Sakarya'daki fabrikamıza oldukça yatırım yaptık. AR-GE'miz zaten çok güçlü. Artık Avrupa pazarlarına yönelik oldukça sağlam bir hazırlığımız var. Satış sonrası ve yedek parça networkünü de bu büyük rakiplerle mücadele edecek şekilde organize ettik."

Türkiye otobüs ve minibüs pazarında bir durağanlık yaşandığını ancak şirket olarak bu durumdan etkilenmediklerini belirten Erman, özellikle belediye seçimlerinden sonra ve tasarruf tedbirleri dolayısıyla pazarda bir durgunluk yaşandığını, kamu alımlarında bundan sonrası için yıl sonuna kadar bir yavaşlama beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Otokar, Almanya ve İskandinavya pazarlarında güçlenmeyi hedefliyor - Son Dakika

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