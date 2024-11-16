Otomobil Yaya Çarptı, Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
K.D'nin kullandığı 09 AHU 951 plakalı otomobil, Denizli Bulvarı Tekstil Park mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fuat Gürsoy'a (67) çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Gürsoy'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Gözaltına alınan sürücü, Efeler Polis Merkezi'ne götürüldü.
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