Oxfam: İsrail\'in Gazze saldırılarında günlük ortalama 250 kişi öldürülüyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında günlük ortalama 250 kişinin öldürüldüğünü vurgulayarak bu sayının 21. yüzyıldaki tüm büyük çatışmalardan daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

İngiltere merkezli Oxfam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze saldırılarının 100'üncü günü yaklaşırken işgal altındaki Filistin topraklarında, Gazze'de ve İsrail'de öldürülenlerin sayılarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze'de, son yılların büyük saldırılarında yaşanan ölüm ortalamasını önemli oranda geçecek şekilde günlük ortalama 250 Filistinliyi öldürüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu sayının Suriye'de ortalama 96,5, Sudan'da 51,6, Irak'ta 50,8, Ukrayna'da 43,9, Afganistan'da 23,8, Yemen'de ise 15,8 olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Gazze'deki insanların canlarının İsrail bombardımanları dışında açlık, hastalıklar ve soğuk nedeniyle de risk altında olduğu ifade edilen açıklamada, ihtiyaç duyulan gıdanın ancak yüzde 10'unun Gazze'ye girebildiğine işaret edildi.

Gazze'de yorgan, sıcak su, yakıt gibi malzemelerin bulunamadığı vurgulanan açıklamada, Oxfam'ın Orta Doğu Direktörü Sally Abi Khalil'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Abi Khalil, İsrail'in yaklaşık 100 gündür devam eden saldırıları sonucu Gazze halkının kıtlıkla karşı karşıya kaldığına vurgu yaparak "Uluslararası kamuoyunun sürekli olarak ateşkes çağrılarını engelleyip 21. yüzyılın en yüksek ölüm oranına sahip çatışmaları izlemesi inanılmaz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'ye hayati yardım malzemelerinin girmesini engellediğine de dikkati çeken Abi Khalil, "Halihazırda çok yüksek olan ölümlerin üzerine insanlar açlık, önlenebilir hastalıklar, ishal ve soğuk yüzünden ölebilir. Bu durum özellikle çocuklar, hamileler ve zaten bir hastalığı bulunanlar için endişe verici. Akan kanı durdurmanın ve daha fazla kişinin ölmesini engellemenin tek yolu acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve yardım malzemelerinin girişine izin verilmesidir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 23 bin 210 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.