Özbek mülki idare amirleri, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, geliştirdikleri insan kaynakları ve yetenek yönetimi araçlarını öğrenmek ve kullanmak konusunda Türk devletlerinin istekli olduğunu bildirdi.

Özbekistan mülki idare amirlerinden oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay'ı ziyaret etti. Ziyarette, Türkiye'nin insan kaynakları alanında yürüttüğü çalışmalar sunumla anlatıldı.

Atay, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk dünyasındaki devlet başkanlarının birlikte hareket etme konusunda ortak iradesi olduğunu, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında ülkeler arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini söyledi.

Teşkilat üyesi olup aynı zamanda Batı'ya en yakın konumdaki ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Atay, "Burada çok uzun sürelere dayanan bir deneyimimiz var. Bundan dolayı uygulamaları görmek bağlamında Türk devletlerinden ülkemize çok büyük ilgi var." diye konuştu.

Atay, Özbekistan'ın 35 milyonu aşan nüfusuyla Türkistan'daki en büyük nüfusa sahip ülke olduğunu belirterek, bugün ziyarette bulunan heyetin, Özbekistan'dan bugüne kadar gelen beşinci heyet olduğunu bildirdi.

Gelen heyetlerin belli sürelerde eğitimler aldığını kaydeden Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek ekonominin gerek toplumsal düzenin en asli unsurunun insan olması nedeniyle öncelikle İnsan Kaynakları Ofisi olarak bizimle temas kuruyorlar. Hem insan kaynakları alanında yaptığımız yenilikçi çalışmaları kendilerine anlatırken hem de diğer bakanlıklarımız, ilgili bağlı kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimizle ilgili organizasyonu yapıyoruz. Dolayısıyla hem bizim çalışmalarımızı yerinde görüyorlar hem de o kurumlara, bakanlıklara gidip oralardaki çalışmaları yerinde görüyorlar, eğitim alıyorlar, sorularını soruyorlar."

Heyetin dün İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarını ziyaret ettiğini dile getiren Atay, "Türkiye'deki modeli, Batı'da veya dünyanın değişik yerlerindeki iyi uygulama olduğunu düşündükleri uygulamalarla karşılaştırmak suretiyle, kendileri için en uygun olacağını düşündükleri model üzerinden yeni yapılanmaları devam ettireceklerini düşünüyoruz." dedi.

"Bir dizi farklı modern insan kaynakları aracını içeren model uyguluyoruz"

Gençlerin istihdamının bütün ülkeler için önemli bir konu olduğunu vurgulayan Atay, bu alanda ofis olarak gerçekleştirdikleri birtakım araçlar bulunduğunu, bunların etkinliğini ve verimliliğini de geçen cuma ikincisi düzenlenen İstanbul HR Forum'da değerlendirdiklerini anlattı.

Atay, Türkiye'de son birkaç yılda genç istihdamıyla ilgili ciddi iyileşme yaşandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bunun sebebi, aslında erken dönem kariyer rehberliği veya kariyer farkındalığı dediğimiz, içerisinde bir dizi farklı modern insan kaynakları aracını içeren bir model uyguluyoruz. Bunun adına da 'yetenek yönetimi' diyoruz ve 5 yıldır uyguladığımız bu yöntemler sayesinde gençlere daha öğrenciyken ulaşmaya başlıyoruz. Bunun getirdiği avantajla, çocuklar henüz daha öğrenciyken hangi alanlara yönelmeleri gerektiğini, yeteneklerinin ne olduğunu, ne yaparlarsa daha iyi yapabileceklerini veya iş fırsatları bulabileceklerini fark ediyor. Dolayısıyla bizim onlar için, mezun olduktan, ellerine diplomalarını aldıktan sonra 'Bir iş bulalım, ne iş yapar?' dememiz yerine onlar kendi kariyerlerini kurgulamaya, buna kafa yormaya başlıyor. Bu gerçekten çok olumlu ve güzel sonuçlar veriyor."

Atay, OECD ve farklı ülkelerin bu modeli takip ettiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Orta kuşak dediğimiz Çin ile Batı arasındaki en önemli kuşak, Türk devletlerinden oluşuyor. Çok büyük coğrafyaya yayılmış olmamıza rağmen nüfus olarak çok büyük bir nüfus barındırmıyoruz. Çin'in, Hindistan'ın nüfusu ortada ki biz çok büyük bir coğrafyadayız. Dolayısıyla zaten buralarda doğal olarak yetenek açığı var. Bunları giderebilmek için geliştirdiğimiz bu modern insan kaynakları araçlarını, yetenek yönetimi araçlarını almak ve onları kullanmak konusunda çok istekliler."

"Türk dünyası ülkeleriyle işbirlikleri güçlenerek devam edecek"

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemcisi ülkelerle gelecekte yeni işbirlikleri de yapacaklarını belirten Atay, dünyada yeni sistemler, birliktelikler ve güç odaklarının ortaya çıktığına dikkati çekti.

Atay, Türk dünyası ülkeleri arasındaki işbirliklerinin yazılı anlaşmalara aktarıldığına değinerek, şunları kaydetti:

"Hatta şöyle müjdeli bir haber de verebilirim. En son geldiğimiz nokta itibarıyla kasım ayında devlet başkanları nezdinde 10'uncusu yapılan Türk Dünyası Devlet Başkanları Toplantısı'nda kayıt altına alınan husus, Türk Dünyası İnsan Kaynakları Geliştirme Enstitüsünün kurulmasıdır. Mesela bu çok büyük bir olaydır. Dünya da bununla yakından ilgilendi. Dolayısıyla biliyoruz ki İstanbul'da Türk Devletler Topluluğu çatısı altında böyle bir enstitü olması halinde ilişkilerimiz sadece böyle ziyaretlerle kalmayacak, daha kurumsal düzeyde ilerlemeye devam edecek. Bu da beraberinde pek çok yenilikleri de getirecek."

"Türkiye'deki başarılı çalışmaların, ülkemizde yapılmasını umut ediyoruz"

Özbekistan Cumhuriyeti Senatosu üyesi ve Kattakorgan Bölge Valisi Gavkhar Alimova da ziyaret kapsamında Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan yenilikleri görme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin geçmişe dayandığını belirten Alimova, iki ülke arasındaki işbirliklerinin çeşitli alanlarda devam ettiğini bildirdi.

Alimova, "Sunumlar sırasında Türkiye'de insan kaynakları açısından yeni atılımlar ve projelerle tanıştık. Türkiye'de yapılan başarılı çalışmaların, ülkemizde de yapılmasını umut ediyoruz." dedi.

Mutabakat zaptı geçen yıl imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki üye ve gözlemci ülkelerle insan kaynakları alanında yürütülen işbirlikleri kapsamında, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına bağlı Kamu Hizmetlerini Geliştirme Ajansı ile 5 Aralık 2022'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Zapt doğrultusunda, iki ülke arasında stratejik insan kaynakları yönetimi, çalışan eğitimi, yetenek yönetimi gibi alanlarda ortak faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatlarıyla 18-22 Aralık'ta Türkiye'de bulunan Özbekistan mülki idare amirlerinden oluşan heyet, bilgi ve deneyim edinmek amacıyla Türkiye'de bazı kamu kurumlarını ziyaret ediyor.