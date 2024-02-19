Taşkent'te İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Taşkent'te İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı düzenlendi

Taşkent\'te İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı'na Türkiye ve KKTC'den 20'ye yakın üniversite katıldı. Fuar, Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakları tanıtmayı amaçlamaktadır. Özbek öğrenciler fuara yoğun ilgi gösterdi ve üniversitelerin stantlarını ziyaret ederek eğitim hakkında bilgi aldılar.

19.02.2024 14:59  Güncelleme: 15:00
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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı" gerçekleştirildi.

Taşkent'te başlayan Türk üniversiteleri fuarına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 20'ye yakın üniversite katıldı.

Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakların tanıtılmasının amaçlandığı "İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı"na, Özbek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, bu tür fuarların ülkeler arası entelektüel işbirliğinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eğitim alanındaki işbirliğini önemsediklerini dile getiren Bekar, "Çünkü eğitim ve kültür alanındaki ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerin tekrarlanmasını arzuluyoruz." dedi.

Özbek öğrenciler, üniversitelerin açtıkları stantları gezerek, eğitim ücretleri, süreleri, imkanlar ve branşlar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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