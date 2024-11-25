Özbekistan'da Yeni Hükümet Eski İsimlerle Kuruldu - Son Dakika
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Özbekistan'da Yeni Hükümet Eski İsimlerle Kuruldu

Özbekistan'da yapılan seçimlerin ardından kurulan yeni hükümette çoğunlukla eski isimler yer aldı.

25.11.2024 11:49
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Özbekistan'da 27 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerin ardından geçen hafta kurulan yeni hükümette eski isimler yer aldı.

Özbekistan'da yeni anayasanın kabulü sonrası 27 Ekim'de yapılan ilk genel seçimlerde parlamentonun alt kanadı Yasama Meclisi ile il ve ilçe belediye meclis üyeleri belirlendi.

Genel seçimlerde il meclisine seçilenler, 7-12 Kasım'da düzenledikleri belediye meclisi toplantılarında kendi bölgelerini parlamentonun üst kurulu Senatoda temsil edecek senatörleri seçti.

Yasama Meclisi ve Senato başkanları da yeniden seçildi

Bunun ardından geçen hafta düzenlenen 150 üyeden oluşan Yasama Meclisinin ilk toplantısında siyasi parti liderlerinin ortak kararıyla Halk Demokrat Partisinden Nuriddincan İsmailov yeniden Yasama Meclisi Başkanlığına seçildi. İsmailov, 2014 ve 2019'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından daha önce iki kez Yasama Meclisi Başkanlığına seçildi.

Yine o tarihte düzenlenen 65 üyeli Senato Genel Kurul toplantısında da Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önerisi üzerine senatörler, oy birliğiyle Tanzila Narbayeva'yı yeniden Senato Başkanı seçti. Narbayeva, daha önce 2019 yılında yapılan seçimlerin ardından Senato Başkanı oldu.

Geçen hafta Abdulla Aripov'un başbakan olduğu kabine, yeni hükümetin kurulması için istifa etti. Düzenlenen Yasama Meclisi toplantısında milletvekilleri arasında yapılan gizli oylama ile Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in önerdiği Aripov, yeniden başbakan seçildi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Aripov'un başbakanlığında kurulan yeni hükümetin üyelerini onayladı. Yasama Meclisinde görüşülmesinin ardından Mirziyoyev'in tasdiklediği hükümette 4 başbakan yardımcısı ve 21 bakan yer aldı.

Daha önce hükümette çeşitli görevlerde bulunan Aripov, 2016 ve 2019 yıllarında düzenlenen seçimlerin ardından başbakanlık yaptı.

Yeni kabinede esasen eski isimler yer aldı

Yeni kurulan kabinede esasen bir önceki hükümette de görev alan eski isimler yer alırken Savunma Bakanlığı ile Devlet Güvenlik Servisi Başkanlığına yeni yapılan atamalar dikkati çekti.

Buna göre, yeni kabinede Açılbay Ramatov ve Cemşid Hocayev Başbakan yardımcıları olarak yer aldı. Cemşid Koçkarov Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Züleyha Mahkamova Başbakan Yardımcısı, Aile ve Kadın İşlerinden Sorumlu Komite Başkanı olarak yeniden görevlendirildi.

Bahtiyar Saidov Dışişleri, Polat Babacanov İçişleri, Laziz Kudratov Yatırım, Sanayi ve Ticaret, Batır Zahidov Yoksulluğu Azaltma ve İstihdam, İbrahim Abdurahmanov Tarım, Şevket Hamrayev Su İşleri, Şerzad Hidayatov İnşaat, Konut ve Sosyal Ekonomi, İlham Mahkamov Ulaştırma, Corabek Mirzamahmudov Enerji, Babur Islamov Madencilik ve Jeoloji, Şerzad Şermatov Dijital Teknolojiler, Aziz Abduhakimov Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği, Asilbek Hudayarov Sağlık, Hilale Umarova Okul Öncesi ve Okul Eğitimi, Kongratbay Şaripov Yükseköğrenim, Bilim ve İnovasyon, Adham İkramov Spor, Azadbek Nazarbekov Kültür, Akbar Taşkulov Adalet, Abdulla Koldaşev de Acil Durumlar Bakanı olarak kabinedeki yerlerini korudu.

Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından Abduselam Azizov'un yerine Devlet Güvenlik Servisi Başkanlığına atandı, Azizov ise yeni hükümete giremeyen tek isim oldu.

Cumhurbaşkanı tarafından Savunma Bakanı olarak atanan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Şuhrat Halmuhammedov, kabineye giren tek yeni isim olmasıyla dikkati çekti.

"Yeni hükümet, Mirziyoyev'in devlet yönetiminde istikrardan yana olduğunu gösterdi"

Özbekistan'da yeni kurulan kabineye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbek siyaset uzmanı Bahadır Sultanov, yeni kabinede esasen eski isimlerin yer almasının Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in başlattığı reform ve değişikliklerin bundan sonra da aynı şekilde kararlılıkla devam ettirileceğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Sultanov, yeni kurulan hükümette yer alan isimleri daha çok gençlerin oluşturduğuna ve kabine üyelerinin ülkenin hemen hemen tüm bölgelerini temsil ettiğine dikkati çekerek, bu isimlerin yakın gelecekte de değişmesi olasılığının düşük olduğunu vurguladı.

Söz konusu isimlerin kabinede yeniden yer almasının beklenmedik bir durum olmadığını anlatan Sultanov, "Mirziyoyev'in yeni hükümette de esasen eski isimlere yer vererek devlet yönetiminde istikrardan yana olduğunu bir kez daha gösterdiğini" ifade etti.

Sultanov, Aripov'un üçüncü kez başbakan olarak hükümette görev aldığını anımsatarak, "Yeni kabine, Mirziyoyev'in ülkenin kalkınmasına yönelik hedef ve çalışmalarında kimlerle devam edeceğini çoktan belirlemiş olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özbekistan'da Yeni Hükümet Eski İsimlerle Kuruldu - Son Dakika

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