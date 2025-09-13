Özbekistan'da Zafer ve Bağımsızlık Kutlaması - Son Dakika
Özbekistan'da Zafer ve Bağımsızlık Kutlaması

13.09.2025 19:25
UTİD, Taşkent'te Zafer Bayramı ve Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren Özbekistan- Türkiye İşadamları Derneği (UTİD), başkent Taşkent'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü ile 1 Eylül Özbekistan'ın Bağımsızlık Günü dolayısıyla kutlama etkinliği düzenledi.

Taşkent'teki bir otelde tertip edilen etkinliğe, ülkede faaliyet gösteren Türk iş insanlarının yanı sıra çok sayıda Özbek yetkili ve iş insanı katıldı. Etkinlikte, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ile Azerbaycan'ın Taşkent Büyükelçisi Hüseyin Guliyev de hazır bulundu.

UTİD Başkanı Davut Azmi Erbaş, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı ile ulusal bayram olarak kutlanan Özbekistan'ın bağımsızlığının 34. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, iki kardeş ülkenin iş insanlarının bir araya gelmesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

Türkiye ve Özbekistan'ın aynı tarih, kültür ve gönül dünyasından beslenen iki kardeş ülke olduğunu belirten Erbaş, "Biz, bir araya geldiğimizde sadece dost değil adeta bir aile oluyoruz. Bugün bu etkinlikte hissettiğimiz sıcaklık geleceğe olan inancımızı güçlendiriyor. Biliyoruz ki omuz omuza verdikçe, birbirimize destek oldukça hem Özbekistan hem Türkiye daha güçlü olacaktır." dedi.

Erbaş, bu bayramları kendilerine armağan eden atalarına şükranlarını sunarak, davetlilerin Bağımsızlık ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

Programda ayrıca davetlilere Özbek ve Türk mutfağından ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

