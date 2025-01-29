Özbekistan'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

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Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, "Bizler, Orta Asya'da iyi komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmenin yanı sıra uzak ve yakın coğrafyadaki stratejik ortaklarımızla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız." dedi.

Saidov, Ankara'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma Bakanları Üçlü Toplantısı sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile katıldığı üçlü basın toplantısında konuştu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Saidov, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Bakan Saidov, üçlü formatta gerçekleştirdikleri toplantının beklediklerinden daha başarılı geçtiğini ve kardeş ülkeler arasındaki stratejik ortaklıkta yeni ufuklar açtığını belirterek, 2022'de, ilk kez Taşkent'te gerçekleşen üçlü toplantının devamı olan bu etkinliğin stratejik girişimlerin görüşülmesi ve uygulanması açısından etkili bir platform haline geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlarının siyasi iradeleri sayesinde Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi açıdan en yüksek gelişme noktasına ulaştığını vurgulayan Saidov, geçen yıl ülkesinin Türkiye ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak belgeler imzaladığını, Azerbaycan ile ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkarıldığını anımsattı.

Saidov, "Bu toplantılar üçlü işbirliğinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olmakla birlikte, aynı zamanda stratejik çıkarlara dayalı ikili ilişkiler için yeni fırsatların kapısını açacaktır. Son yıllarda ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliklerimiz daha önce görülmemiş bir düzeyde güçlenmiş, yeni dinamikler ve pratik yönler kazanmıştır." diye konuştu.

Toplantıda Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bölgesel, uluslararası politika, ticaret, ekonomi, yatırımlar, ulaştırma alanlarındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi konularını ele aldıklarını ifade eden Saidov, toplantıda farklı alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ilişkileri daha da ileriye taşıyacak yeni öneriler geliştirdiklerini ve uluslararası kurumlar kapsamındaki diyaloğun sistemli bir şekilde geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını aktardı.

"İşbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız"

Saidov, ülkelerin küresel alanda ortak çıkarlarını etkin biçimde öne çıkarmanın, uluslararası gündemin temel konularına yönelik ortak bir yaklaşım sergilemenin her zamankinden daha önemli hale geldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyadaki çelişkili duruma rağmen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in güçlü siyasi iradesiyle açık, yapıcı ve girişimci bir dış politika izlemenin yeni Özbekistan'ın uluslararası arenadaki özelliği haline geldiğini söylemek abartı olmaz. Bizler bu bağlamda Orta Asya'da iyi komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmenin yanı sıra uzak ve yakın coğrafyadaki stratejik ortaklarımızla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız. Günümüzdeki karşılıklı bağlantılı durumdaki dünyada ekonomik diplomasi, uluslararası ilişkilerin temel direklerindendir. Özbekistan, bu üçlü işbirliğinden yararlanarak, bu alanda yeni fırsatlar yaratmaktan yanadır.

Ülkelerimizin toplam nüfusu bugün 140 milyona yaklaşıyor. Bu büyük potansiyeli etkin bir şekilde değerlendirerek yakın gelecekte ticaret hacmimizi en az iki katına çıkarma imkanı vardır. Bu bağlamda karşılıklı ticaretin teşviki için yeni mekanizmaların aktif şekilde devreye sokulması konusunda mevkidaşlarımla detaylı görüş alışverişinde bulunduk."

Özellikle lojistik zincirlerinde ciddi muammalar bulunurken, üç kardeş ülkenin coğrafi yerleşimi ve transit potansiyelinin stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Saidov, bu alanda yakın işbirliğinin sadece yük taşımacılığının istikrarını sağlamakla kalmayacağını aynı zamanda çağdaş küresel pazarların gereksinimlerini karşılayan yeni ulaşım koridorlarının yaratılmasına da olanak tanıyacağını vurguladı.

Saidov, "Türkiye ve Azerbaycan bugün Orta Koridor'un batı kapısı konumundayken, Özbekistan tıpkı kadim İpek Yolu gibi stratejik bir kavşak noktası olarak ortaya çıkıyor. Türkiye ve Azerbaycan firmalarının yeni pazarlara açılması için Özbekistan'ın ulaşım ve lojistik merkezi olarak kullanılması konusunda kapsamlı bir istişare yaptık. Özellikle biz, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Avrupa uluslararası taşımacılık koridorunun olanaklarından geniş ölçüde yararlanarak taşımacılığın artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunduk." ifadelerini kullandı.

"Türk kardeşlerimizi tebrik ediyorum"

Saidov, ortak tarihi, zengin Türk-İslam kültürünü dünyaya daha geniş bir şekilde tanıtmak için birlik içinde olmaları gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda Türk kardeşlerimizi, 14 Ocak'ta büyük bilim adamı Ahmet El Fergani'nin adını taşıyan uydunun uzaya başarıyla fırlatılması dolayısıyla içtenlikle tebrik ediyorum. Bu tarihi vaka, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik açıdan ulaştığı yüksek seviyeyi gözler önüne serdiği gibi ortak kültürel ve entelektüel mirasımızla çağdaş başarılarımız arasında ayrılmaz bir bağı da yansıtıyor. Bizler, Türk meslektaşlarımıza, dünya medeniyetinin gelişmesinde eşsiz katkılarda bulunan büyük atalarımızın zengin mirasının geniş çapta tanıtılmasına sağladıkları büyük katkılarından dolayı derin şükranlarımızı sunduk."