Özbekistan'dan Türkiye'ye Ziyaretler %38 Arttı

Özbekistan'dan Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artış gösterdi.

Özbekistan Milli İstatistik Ajansı, yılın 6 ayında Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan vatandaşlarının sayısını açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında Özbekistan'dan Türkiye'ye giden ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 arttı.

Verilere göre, söz konusu dönemde 102 bin Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu dönemde Türkiye'yi ziyaret edenlerin 80 bini turizm, 20 bini akraba ziyareti, 2 bini ise tedavi amacıyla ülkede bulundu.

2023 yılında 188 bin, 2024 yılında da 230 bin Özbekistan vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmişti.