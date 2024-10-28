Özbekistan Genel Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özbekistan Genel Seçim Sonuçları Açıklandı

Liberal Demokrat Parti, 150 sandalyeden 64'ünü kazanarak seçimleri önde tamamladı.

28.10.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu, ülkede dün yapılan genel seçimde Liberal Demokrat Partinin en çok oyu alarak, 150 sandalyeli parlamentoda 64 milletvekilliği elde ettiğini açıkladı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev, ülkede yeni anayasanın kabulünün ardından dün yapılan ilk genel seçimin sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Nizamhocayev, ülkede ilk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre düzenlenen seçimde oyların yüzde 42,7'sini alan Liberal Demokrat Partinin 64, oyların yüzde 19,3'ünü alan Milli Yükseliş Demokrat Partisinin 29, oyların yüzde 14'ünü alan "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinin 21, oyların yüzde 13'ünü alan Halk Demokrat Partisinin 20 ve oyların yüzde 10,7'sini alan Özbekistan Ekoloji Partisinin ise 16 milletvekilliği elde ettiğini bildirdi.

Nizamhocayev, ülkede toplam 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğunu belirterek, seçime katılım oranının yüzde 74,72 olarak gerçekleştiğini, 15 milyon 27 bin 529 seçmenin oy kullandığını söyledi.

Seçimde Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisinden toplam 875 aday 150 sandalye için yarıştı.

Seçmenler, ülke genelinde kurulan 10 bin 717 sandıkta oy kullandı

Seçmenler, ülke genelinde 75 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 717 sandıkta oyunu kullandı. Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 yabancı ülkedeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 56 sandık kuruldu.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Devletleri Teşkilatının da bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci izledi.

En çok oy alan parti başbakan adayını belirleyecek

Başkanlık sistemiyle yönetilen Özbekistan'da parlamento, Yasama Meclisi ve Senatodan oluşuyor. Ülke parlamentosunun alt kanadı ve daimi çalışan Yasama Meclisi 150 milletvekilinden, üst kanadı olan ve 3 ayda bir toplanan Senato ise 65 üyeden ibaret.

İl meclislerine seçilenler, gelecek ay yapılacak toplantılarında, bölgelerini Senatoda temsil edecek senatörleri seçecek. Senatoda, ülke genelindeki 14 bölgenin her biri 4'er senatör ile temsil edilecek, 9 senatör ise cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Seçimlerde en çok oy alan parti, başbakan adayını belirleyerek onaylanması için devlet başkanına takdim etme hakkını elde edecek.

Ülkede ilk defa bu seçimlerde yürürlüğe giren seçim yasasına göre, Yasama Meclisi seçimleri çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapıldı.

Yasama Meclisince 31 Ekim 2023'te kabul edilen "çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil" sistemine geçiş yasası, 24 Kasım 2023'te Senato tarafından onaylanmasının ardından, Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Özbekistan'da Aralık 2019'da yapılan son genel seçimlerde, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde Liberal Demokrat Partisi 53, Milli Yükseliş Demokrat Partisi 36, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 24, Halk Demokrat Partisi 22 ve Özbekistan Ekoloji Partisi de 15 sandalye elde etmişti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Özbekistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan Genel Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:14 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim“ dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Türkiye Cumhuriyeti 101. yılını kutluyor
02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 07:31:07. #1.11#
SON DAKİKA: Özbekistan Genel Seçim Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.