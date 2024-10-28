Özbekistan Seçimleri Uluslararası Standartlara Uygun

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Özbekistan'da dün düzenlenen genel seçimleri izleyen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Seçim Gözlem Misyonu, seçimin ulusal mevzuatına ve uluslararası standartlara uygun olarak yapıldığını açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye-Özbekistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Osman Mesten başkanlığındaki TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan'da yapılan Yasama Meclisi ve belediye meclisi üyeleri seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mesten, düzenlediği basın toplantısında, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den milletvekili ve temsilcileri ile TÜRKPA Sekretaryası temsilcilerinden oluşan 21 üyeli TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu'nun seçim öncesi ve seçim gününde ülkede kısa süreli gözlemini gerçekleştirdiğini kaydetti.

TÜRKPA gözlemcilerinin seçim gününde Taşkent ve Buhara'daki birçok sandığı ziyaret ederek oy verme işlemini, sandıkların açılmasından oyların sayılmasına kadar tüm aşamalarda izlediğini aktaran Mesten, misyon üyelerinin ayrıca seçim sandığı yetkilileri, yerel gözlemciler ve seçmenlerle görüştüğünü ifade etti.

Mesten, şunları kaydetti:

"TÜRKPA Seçim Gözlem Misyonu, Özbekistan'da 27 Ekim 2024'te yapılan parlamento seçiminin Özbekistan Cumhuriyeti'nin ulusal mevzuatına ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna varmıştır. Seçim, sakin bir ortamda geçmiş ve genel olarak oy verme süreci olumlu olarak değerlendirilmiştir. Ziyaret edilen sandıklarda, misyon üyeleri, oy kullanma prosedürleri hakkında detaylı bilgi almış ve prosedürlere riayet edildiği gözlemlenmiştir."

150 sandalyeli Yasama Meclisi seçimini 64 milletvekilliği elde eden Liberal Demokrat Parti kazandı

Ülkede ilk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre düzenlenen Yasama Meclisi seçiminde oyların yüzde 42,7'sini alan Liberal Demokrat Partisi 64, oyların yüzde 19,3'ünü alan Milli Yükseliş Partisi 29, oyların yüzde 14'ünü alan "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 21, oyların yüzde 13'ünü alan Halk Demokrat Partisi 20 ve oyların yüzde 10,7'sini alan Özbekistan Ekoloji Partisi ise 16 milletvekilliği elde etti.

Toplam 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu Özbekistan'da, seçime katılım oranı yüzde 74,72 olarak gerçekleşen seçimde 15 milyon 27 bin 529 seçmen oy kullandı.

İlk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre yapılan bu seçimlerde Milli Yükseliş Demokrat Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi ve Ekoloji Partisinden toplam 875 aday 150 sandalye için yarıştı.

Seçimde, orantılı nispi temsil seçim sistemine göre seçilecek 75 milletvekilliği için 500 aday, 75 bölgeden çoğunlukçu seçim sistemine göre belirlenecek 75 milletvekilliği için ise 375 aday mücadele etti.

Ülke genelindeki 19 milyon 944 bin kayıtlı seçmen, 75 seçim bölgesinde kurulan 10 bin 717 sandıkta oyunu kullandı. Yurt dışındaki Özbek vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 39 yabancı ülkedeki Özbekistan'ın diplomatik temsilciliklerinde 56 sandık kuruldu.

Seçimi 50'den fazla ülke ile aralarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Dünya Seçim Organları Birliği (DSOB), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Türk Devletleri Teşkilatının da bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci izledi.