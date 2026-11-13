Özdağ, 32,5 milyar liralık iadeye rağmen bankaların rolünün soruşturulmasını istedi - Son Dakika
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Özdağ, 32,5 milyar liralık iadeye rağmen bankaların rolünün soruşturulmasını istedi

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Özdağ, 32,5 milyar liralık iadeye rağmen bankaların rolünün soruşturulmasını istedi
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Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'te fon soruşturmalarında bankaların rolünün de araştırılmasını istedi. Özdağ, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun affını istemesini eleştirip 32,5 milyar liralık gönüllü iadenin suçu ortadan kaldırmayacağını söyledi.

(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soruşturmalarına ilişkin bankaların rolünün de araştırılması gerektiğini belirterek, "Paranın geri alınması önemlidir ama paralar geri ödendi diye bu, soygunda dahli olanların cezadan kurtulduğu anlamına gelmemelidir" dedi. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istemesini de eleştiren Özdağ, soruşturmaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında fon soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun görevinden affını istediğini hatırlatan Özdağ, Kavcıoğlu'nun açıklamasındaki "Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için" ifadesine tepki gösterdi.

"BU SOYGUNDA HANGİ BANKALARIN ETKİN ROLÜ VAR?"

Sermaye piyasalarındaki manipülatif işlemlerde bankaların rolünün yeterince tartışılmadığını savunan Özdağ, vatandaşları yatırım fonlarına yönlendiren en büyük kanalın bankalar olduğunu belirtti.

Fon satışlarının nasıl gerçekleştirildiğinin araştırılması gerektiğini vurgulayan Özdağ, şu soruları yöneltti:

"Peki, bu bankalarda fon satışları nasıl yapıldı? Hangi bankanın hangi şubesinden, hangi müşteriye, hangi fonlar önerildi? Müşterilere riskler doğru anlatıldı mı? Müşteri temsilcilerinin herhangi bir kişiye özel yatırım tavsiyesinde bulunup bulunmadığı araştırıldı mı? Banka çalışanlarının bu işlemler üzerinden satış hedefleri veya primleri var mıydı? Bu soygunda hangi bankaların etkin rolü var, bunlar da açığa çıkartılmalıdır."

"PARAYI İADE ETMEK, İŞLENMİŞ OLABİLECEK SUÇU ORTADAN KALDIRMAZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in gönüllü iade hesabına 32,5 milyar lira yatırıldığını açıkladığını aktaran Özdağ, mağdurlara ödeme yapılmasının sorumluların yargılanmasına engel olmaması gerektiğini söyledi.

Özdağ, "Paranın geri alınması önemlidir ama paralar geri ödendi diye bu soygunda dahli olanların cezadan kurtulduğu anlamına gelmemelidir. Parayı iade etmek, işlenmiş olabilecek suçu ortadan kaldırmaz. Vatandaşa ödeme yapmak da devletin denetim sorumluluğunu ortadan kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN BUNLAR ARAŞTIRILMADAN BU MESELE KAPANMAZ"

Fon işlemleri üzerinden kimlerin kazanç sağladığının ve denetim süreçlerinde sorumluluğu bulunanların belirlenmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, hükümetten soruşturmaların ayrıntılarına ilişkin açıklama istedi.

Özdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kimler önceden bilgi sahibi oldu? Kimler olağan dışı kazanç sağladı? Kimler parayı yurt dışına çıkardı? Kimler bu işlemleri görmezden geldi? Bütün bunlar araştırılmadan, işe karışanlar bulunup yargılanmadan, suçlu olanlara gerekli ceza verilmeden bu mesele kapanmaz."

Kaynak: ANKA
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme KurumuŞahap KavcıoğluSelçuk ÖzdağPolitikaEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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