Özdağ'dan Uygur Türklerine İade Tepkisi

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'de bir mahkemenin iki Uygur Türkü'nü Çin'e iade etme kararına tepki gösterdi. Özdağa, "Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören soydaşlarımıza bu muameleyi reva görenleri Türk milletine şikayet ediyorum. Doğu Türkistan'da yaşananları neden görmezden geliyorsunuz? Siyasi iktidardan güç almadan kimse böyle bir kararı alamaz" dedi.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'de bir mahkemenin iki Uygur Türkü'nü Çin'e iade etme kararına, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özdağ'un paylaşımı şöyle:

"Uzun yıllardır Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan ve bu bölgede yaşayan Uygur Türkleri, sosyal, kültürel, dini ve insani açılardan eşi benzeri görülmemiş bir asimilasyona uğruyor. Hatta sızan bilgilere ve şahitlerin birebir anlatımlarına göre soykırıma varan uygulamalara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çin yönetimi, başka ülkelerde yaşamak zorunda bırakılan Doğu Türkistanlı ve Uygur Türkleri'nin Çin'de yaşayan akraba ve yakınlarını rehin alarak, cezaevlerine, akıl hastanelerine atarak şantaj yapıyor. Tüm bu yaşananlar ortada iken yakın bir zamanda AK Partili bir milletvekili TBMM'de; Çin Komünist Yönetimi tarafından Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine bir zulüm ve soykırım uygulanmadığını, bunun İngiltere başta olmak üzere batı ve Amerika'nın uydurması olduğunu, onların kurguladığı ve desteklediği bir şeyin arkasından gidecek kadar akılsız olmadıklarını ifade etmiş, 'Türkiye'nin Doğu Türkistan ile sınırı bile yok, ne işimiz var oralarda' demişti.

'Dünyanın neresinde bir mazlum varsa dindaşımız, soydaşımız, tarihdaşımız, komşumuz demeden, rengine, dinine, inancına bakmadan yanında olur zalimin karşısında oluruz' diyen bu iktidarın yönettiği ülkede bir mahkeme iki Uygur Türkü'nü Çin devletine iade etme kararı almış. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören ve bilen soydaşlarımıza bu muameleyi layık görenleri Türk milletine şikayet ediyorum. Bu ülkede bu kararı uygulayacak hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle bir kararın alınması dahi utanç vericidir. Siyasi iktidardan güç almadan kimse böyle bir kararı alamaz. Kimse bu milleti aptal yerine koymasın. İktidarın bazı milletvekili ve sözcüleri, 'Çin ile sınırımız bile yok, bize ne Doğu Türkistan'dan' derken 'Gazze'ye sahip çıkıyoruz, Bosna'da, Arakan'da, Myanmar'da, Keşmir'de ve dünyanın uzak köşelerinde zulüm görenlere sahip çıkıyoruz' diye konuşuyorsunuz. O zaman soruyorum: Onlar da mı yalandı? Evet, çoğunun yalan olduğunu gösterdiniz."