Özdağ'dan Uygur Türklerine İade Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özdağ'dan Uygur Türklerine İade Tepkisi

Selçuk Özdağ, Türkiye'de Uygur Türklerinin Çin'e iadesini utanç verici buldu ve eleştiride bulundu.

14.03.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'de bir mahkemenin iki Uygur Türkü'nü Çin'e iade etme kararına tepki gösterdi. Özdağa, "Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören soydaşlarımıza bu muameleyi reva görenleri Türk milletine şikayet ediyorum. Doğu Türkistan'da yaşananları neden görmezden geliyorsunuz? Siyasi iktidardan güç almadan kimse böyle bir kararı alamaz" dedi.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'de bir mahkemenin iki Uygur Türkü'nü Çin'e iade etme kararına, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Özdağ'un paylaşımı şöyle:

"Uzun yıllardır Çin yönetimi altındaki Doğu Türkistan ve bu bölgede yaşayan Uygur Türkleri, sosyal, kültürel, dini ve insani açılardan eşi benzeri görülmemiş bir asimilasyona uğruyor. Hatta sızan bilgilere ve şahitlerin birebir anlatımlarına göre soykırıma varan uygulamalara karşı hayatta kalma mücadelesi veriyor. Çin yönetimi, başka ülkelerde yaşamak zorunda bırakılan Doğu Türkistanlı ve Uygur Türkleri'nin Çin'de yaşayan akraba ve yakınlarını rehin alarak, cezaevlerine, akıl hastanelerine atarak şantaj yapıyor. Tüm bu yaşananlar ortada iken yakın bir zamanda AK Partili bir milletvekili TBMM'de; Çin Komünist Yönetimi tarafından Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine bir zulüm ve soykırım uygulanmadığını, bunun İngiltere başta olmak üzere batı ve Amerika'nın uydurması olduğunu, onların kurguladığı ve desteklediği bir şeyin arkasından gidecek kadar akılsız olmadıklarını ifade etmiş, 'Türkiye'nin Doğu Türkistan ile sınırı bile yok, ne işimiz var oralarda' demişti.

'Dünyanın neresinde bir mazlum varsa dindaşımız, soydaşımız, tarihdaşımız, komşumuz demeden, rengine, dinine, inancına bakmadan yanında olur zalimin karşısında oluruz' diyen bu iktidarın yönettiği ülkede bir mahkeme iki Uygur Türkü'nü Çin devletine iade etme kararı almış. Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gören ve bilen soydaşlarımıza bu muameleyi layık görenleri Türk milletine şikayet ediyorum. Bu ülkede bu kararı uygulayacak hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Ama böyle bir kararın alınması dahi utanç vericidir. Siyasi iktidardan güç almadan kimse böyle bir kararı alamaz. Kimse bu milleti aptal yerine koymasın. İktidarın bazı milletvekili ve sözcüleri, 'Çin ile sınırımız bile yok, bize ne Doğu Türkistan'dan' derken 'Gazze'ye sahip çıkıyoruz, Bosna'da, Arakan'da, Myanmar'da, Keşmir'de ve dünyanın uzak köşelerinde zulüm görenlere sahip çıkıyoruz' diye konuşuyorsunuz. O zaman soruyorum: Onlar da mı yalandı? Evet, çoğunun yalan olduğunu gösterdiniz."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Selçuk Özdağ, Dış Politika, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özdağ'dan Uygur Türklerine İade Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden çuval çuval para kazandı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nden çuval çuval para kazandı
Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek Beyaz Saray açıkladı: ABD Bitcoin alımı gerçekleştirecek
İstanbul hava sahasında ’Leylek’ alarmı İstanbul hava sahasında 'Leylek' alarmı
“Polisiz“ deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar "Polisiz" deyip yol kestiler, şoförün gözlerini bağlayıp 1.7 milyonluk gasp yaptılar
53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı
Penaltı kaçıran Fred’le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı
Erkek yolcu ’Şeytan bizi takip ediyor’ diyerek uçakta dehşet saçtı Erkek yolcu 'Şeytan bizi takip ediyor' diyerek uçakta dehşet saçtı
“Erzak yardımı alacağım“ zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı "Erzak yardımı alacağım" zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı
Antalya’da boş arazide kadın cesedi bulundu Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı Ayrılık tartışması kanlı bitti: Kocasını öldürüp cinsel organını tavada kızarttı
Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti Ehliyet kutlaması kötü sonla bitti
Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş’a fena salladı Ümit Karan, Rangers maçı sonrası Mert Hakan Yandaş'a fena salladı
Türkiye ’yaş’lanıyor 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı Türkiye 'yaş'lanıyor! 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı
Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti Sokak köpekleri park halindeki araçları paramparça etti

16:34 Ebru Gündeş aldatıldı mı Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi Ebru Gündeş aldatıldı mı? Son paylaşımı boşanma iddialarını güçlendirdi
00:04 Herkes bunları tartışıyor İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar Herkes bunları tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar
23:53 Yahudi protestocular Trump Tower’ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı Yahudi protestocular Trump Tower'ı işgal etti: 98 kişi gözaltına alındı
23:37 Taraftarlar isyanda Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar Taraftarlar isyanda! Fenerbahçe-Rangers maçının hakeminden skandal karar
23:01 Zelenskiy, Putin’in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump’a söylemekten korkuyor Zelenskiy, Putin'in ateşkes hazırlığını duyurdu: Trump'a söylemekten korkuyor
22:58 Şevval İlayda Tarhan’dan tarihi başarı Şevval İlayda Tarhan'dan tarihi başarı
22:51 Bursa’da yangın 50 dönümlük alan kül oldu Bursa'da yangın! 50 dönümlük alan kül oldu
22:45 Gerçekleşirse turu getirir Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı Gerçekleşirse turu getirir! Mourinho, Talisca tercihinin sebebini anlattı
22:24 Trump, “Grönland’ın ilhakı gerçekleşecek“ dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi Trump, "Grönland'ın ilhakı gerçekleşecek" dedi, NATO Genel Sekreteri destek verdi
22:22 Fenerbahçe’de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık Fenerbahçe'de Rangers maçına dakikalar kala şok sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2025 17:02:55. #7.12#
SON DAKİKA: Özdağ'dan Uygur Türklerine İade Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.