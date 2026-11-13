Özdağ, fon yolsuzluğunun işletmeleri derin girdaba sürüklediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özdağ, fon yolsuzluğunun işletmeleri derin girdaba sürüklediğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ, fon yolsuzluğunun işletmeleri derin girdaba sürüklediğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Özdağ, fon yolsuzluğunun işletmeleri derin girdaba sürüklediğini söyledi
Haber Videosu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğu nedeniyle Türkiye'nin her yerinde ve her sektörde büyük bir ekonomik kriz oluştuğunu söyledi. Sosyal medya paylaşımında işletmelerin derin girdaba sürüklendiğini ifade eden Özdağ, krizin tüm sektörleri etkilediğini belirtti.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğunun Türkiye genelinde büyük bir ekonomik krize yol açtığını söyledi. Krizin bütün sektörleri etkilediğini belirten Özdağ, "İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, fon yolsuzluğunun ekonomik etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şunları söyledi:

"Fon Yolsuzluğunun sebep olduğu büyük ekonomik kriz, Türkiye'nin her yerinde ve her sektörde derin bir girdap yarattı. İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor."

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiSosyal MedyaÜmit ÖzdağPolitikaTürkiyeEkonomiGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
İran’a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?
Deniz Seki, ’Doyamadım’ şarkısını kime yazdığını açıkladı Deniz Seki, 'Doyamadım' şarkısını kime yazdığını açıkladı
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
Uzak Şehir’in Sadakat’i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun hakkında aşk iddiası
İçerenköy’de haciz işlemi sürerken ev sahibi pencereden beton zemine düştü İçerenköy'de haciz işlemi sürerken ev sahibi pencereden beton zemine düştü
Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı Süper Lig’e geri dönüyor Volkan Demirel anlaşmayı doğruladı! Süper Lig'e geri dönüyor
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
23:42
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
22:37
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Sokakta tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 01:59:28. #.0.3#
SON DAKİKA: Özdağ, fon yolsuzluğunun işletmeleri derin girdaba sürüklediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android