Özdağ, fon yolsuzluğunun işletmeleri derin girdaba sürüklediğini söyledi

Özdağ, fon yolsuzluğunun işletmeleri derin girdaba sürüklediğini söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğu nedeniyle Türkiye'nin her yerinde ve her sektörde büyük bir ekonomik kriz oluştuğunu söyledi. Sosyal medya paylaşımında işletmelerin derin girdaba sürüklendiğini ifade eden Özdağ, krizin tüm sektörleri etkilediğini belirtti.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon yolsuzluğunun Türkiye genelinde büyük bir ekonomik krize yol açtığını söyledi. Krizin bütün sektörleri etkilediğini belirten Özdağ, "İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor" ifadelerini kullandı.
Özdağ, fon yolsuzluğunun ekonomik etkilerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şunları söyledi:
"Fon Yolsuzluğunun sebep olduğu büyük ekonomik kriz, Türkiye'nin her yerinde ve her sektörde derin bir girdap yarattı. İşletmeler bir bir bu girdabın içine çekiliyor."
Kaynak: ANKA
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