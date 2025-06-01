Özdemir: Gazze'de İnsanlık Dramı Var

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, " Gazze'de birçok kilisenin de bombalandığını gördük. Milliyeti ve inancı hiç fark etmeksizin aktivistlerin katledildiğini gördük." dedi.

Özdemir, Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) öncülüğünde, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlayan ve 24 saat sürecek "Filistin İçin Sessiz Kalma" ortak canlı yayın programına katıldı.

Gazeteci Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı oturumda konuşan Özdemir, her görüşten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, Filistin meselesine duyarlı olduğunu gördüğünü söyledi.

Gösterilen duyarlılığın tüm dünyada yayıldığını fakat yine de bir taraftan hem susarak hem de maddi destek vererek zulmü tesis edenler olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:

"Gazze'de birçok kilisenin de bombalandığını gördük. Milliyeti ve inancı hiç fark etmeksizin aktivistlerin katledildiğini gördük. Sadece insani bir duyarlılıkla oraya gelen, yanılmıyorsam 221 gazetecinin orada katledildiğini gördük. Bunu aslında kural tanımayan, din tanımayan, kendinden olmayan hiçbir ferdi tanımayan, hatta kendinden olan, Yahudi olup da siyonist anlayışa karşı olanlara da aynı şekilde bakan bir anlayışla karşı karşıyayız. Burada inanç sisteminin ötesinde bir anlayışın var olduğunu tanımlamak lazım. Burada bu ayrımı yapmak gerekir. İsrail'in yapmış olduğu zulme ses çıkaran Yahudilerin de dünyada var olduğunu bilmemiz lazım."

Özdemir, boykot konusunda ülkenin konuyu önemli bir boyuta taşıdığını, çocukların bile artık boykotlu ürünlere mesafeli yaklaştığını gördüklerini aktardı.

Aliya İzzetbegoviç'in "Unutulan soykırım tekrarlanır" sözünü hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"O yüzden asla unutturmamak gerekiyor, devamlı bunun üzerine bugün olduğu gibi eğilmek gerekir. Gazetecilerin bu konudaki bugün gösterilen duyarlılık gibi. Tüm iş dünyasının, meslek gruplarının belirli vesilelerle bu duyarlılığı artırması gerekiyor. Türkiye, Türkiye'den ibaret değil. Türkiye bölgesinde çok önemli bir güç haline geldi. Cumhurbaşkanımızın her söylediği, vatandaşlarımızın da aslında göstermiş olduğu duruş, tüm dünyada da etki oluşturan bir boyuta ulaşmış durumda."