Özgür Özel: Ev Hanımlarını Devlet Sigortalı Yapıp Emekli Edeceğiz - Son Dakika
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Özgür Özel: Ev Hanımlarını Devlet Sigortalı Yapıp Emekli Edeceğiz

Özgür Özel: Ev Hanımlarını Devlet Sigortalı Yapıp Emekli Edeceğiz
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli Derince'de kadınlarla buluştu. Ev kadınlarının ev işlerinin sayılarak devlet desteğiyle sigortalı yapılacağını, böylece emekli olacaklarını söyledi; ayrıca sağlık ve kreş konularında da projelerini anlattı.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kameraman: Gurbetelli YALÇIN

(KOCAELİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Derince ilçesinde biraraya geldiği kadınlara, "YENİ Parti'nin bir projesi var. Seçim yaklaşırken anlatacağız eğer biz bir iş bulamıyorsak, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa, çocuklarına kreş bulmadıysak, ev kadınlarının evdeki çalışmalarını işe sayıp devlet eliyle sigortalı yapacağız onları emekli olsunlar diye. Ev hanımları emekli olacak" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Derince ilçesinde kadınlarla bir araya geldi. Kadınların sorunlarını dinleyen Özel, YENİ Parti iktidarında kadınlarına sigorta hakkı tanınacağını belirterek, "YENİ Parti'nin bir projesi var. Seçim yaklaşırken anlatacağız ama şimdiden size söyleyeyim. Eğer biz bir iş bulamıyorsak, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa, çocuklarına kreş bulmadıysak, ev kadınlarının evdeki çalışmalarını işe sayıp devlet eliyle sigortalı yapacağız onları emekli olsunlar diye. Ev hanımları emekli olacak" ifadelerini kullandı.

"EV KADINLARINI EMEKLİ EDECEK PROJEYİ HAZIRLIYORUZ"

Emeklilik hakkına ilişkin Meclis'te kanun teklifi verdiklerini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"İki türlü savunduğumuz iş var. Biri, geçmişten bir koçan buluyor mesela. 'Tütün ürettik' diyor. O aradakini banka kredi veriyor, ödüyor, maaş bağlanıyor filan. ya da bir gün bile sigortalılık olsa arayı borçlanma hakkı veriliyor. Ev kadınları için de böyle bir şey yapılsın diye bir çalışma yapılmıştı. Ama benim biraz önce bahsettiğim ve seçime doğru YENİ Parti'nin duyuracağı ev hanımlarına, evde olup, çocuk bakan, yaşlısına veya engellisine bakan ya da evin işiyle meşgul, bir yerde çalışamıyor, istekleri halinde, başvuruları halinde onların sigortasının önemli kısmının devlet tarafından ödenip, ev hanımlarının evde emekli olabilmesini sağlayacağız.

Eğer mahallede kreş yoksa, eğer çocuğunu bırakamıyorsa 'Sorumluluk devlette' diyoruz biz. Bir iş arıyorsun ve sana iş bulamadıysak 'Sorumluluk devletin' diyoruz. ya da çok sayıda çocuğu, engellisi ya da hastası var evde. O yüzden kreş de olsa kurtarmıyor çünkü çok çocuğu, engellisi var, yaşlısı var. Ödenecek sigorta priminin tamamını ev hanımı için biz ödeyeceğiz. İşe başvurup giderse tamam. Başvurdu ve iş bulamıyorsak, sorumluluk devletin. 'Çocuğumu kreşe bırakacağım' diyor ama kreş açmadıysak mahalleye, sorumluluk devletin. Ev hanımlarını evdeki çalışmalarından emekli edecek bir proje hazırlıyoruz. Şimdi bunu duydular. İnşallah yaparlar, bize kalmaz erkenden. Biz nerede bir proje söylesek 'Biz de yapacağız' diyorlar. Memnun da oluyorum ama sonra yalan çıkıyor. Vatandaşlık temel geliri diye bir şey var. 'Biz de yapacağız' dediler ama adı benziyor sadece. Biz yapacağız inşallah."

"DEVLET KENDİSİ ASGARİ ÜCRET ALTINDA MAAŞ ÖDÜYOR. OLACAK İŞ DEĞİL"

Özel, engelli bakım aylığı alan bir kadının anlattıkları üzerine, "Devlet birisine maaş bağlıysa kendi ne ilan ediyor, asgari ücret diye bir şey var. Mesela şuradaki bakkal birini çalıştırsa ve asgari ücretin altında maaş verse cezası var. Devlet kendisi asgari ücretin altında maaş ödüyor. Olacak iş değil" diye konuştu.

Özgür Özel, bir şehit annesinin sağlık ocağında tedavide ve ilaçta fiyat farkı ödediğini paylaşması üzerine, "Bunu biz Meclis'te söyleyince kabul etmiyorlar ve diyorlar ki 'Yok, alınmıyor. Şehit aileleri ilaç parası, muayene parası vermiyor.' Güya alınmıyordu ama işte şehit annesi '600 lira verdim de geldim' diyor. Çünkü diyor ki 'Yazılan en ucuzu. O da piyasada yok.' 'Aradakini ver, üstünü ver…' Doktor ilaç yazmaya korkuyor, çünkü performans kriteri var. Annem bu benim en bildiğim iş, Allah nasip etsin ilk bu işi halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AĞLAMA, SİZİN DUANIZ YETER"

Televizyonda kendisini her gördüğünde ağladığını anlatan bir kadına Özel, "Ağlama, ağlama sizin duanız yeter. Anneme de söylüyorum ağlama diye. Annem de ağlıyor senin gibi hemen bir şey olunca" dedi.

"YAPMAZSAN SENEYE BİZ YAPACAĞIZ DİYECEĞİM"

Bir vatandaş ise Özel'e karakol talebini iletti. Özel de "Şimdi Bakan Yardımcısı Bülent Bey var, eski Grup Başkanvekili AK Partili. Bugün öğleden sonra ona bir telefon açar söyleriz. Bir sesini duyarız. Böyle bir ihtiyaç varmış diye. Diyeceğim; Bülent Bey yaparsan yaparsın, yapmazsan seneye biz yapacağız inşallah" karşılığını verdi.

ÖZEL'DEN ASM VE ECZANE ZİYARETİ

Etkinlikte bir çocuk çizdiği resmi Özel'e hediye etti, Özel resmi YENİ Parti binasındaki makam odasına asacağını söyledi.

Kadınlarla yapılan etkinliğin ardından yakında bulunan bir Aile Sağlık Merkezi'ni ve eczaneyi ziyaret eden Özel, Sağlık Ocağı sisteminin daha iyi olduğunu belirterek, "İlk başta destekliler iyiydi, özendiriciydi. Sonradan destekler çekildikçe bütün yük doktorların sırtına kaldı. Ama tabii şimdi yerleşmiş bir aile hekimliği düzenini de bozmadan ama devlet yeniden sorumluluklar üstlenecek" dedi.

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Özgür Özel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Ev Hanımlarını Devlet Sigortalı Yapıp Emekli Edeceğiz - Son Dakika

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