Özel Gereksinimli Çocuklar Gastro Antalya'da Kruvasan Sandviç Yarışması Düzenledi - Son Dakika
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Özel Gereksinimli Çocuklar Gastro Antalya'da Kruvasan Sandviç Yarışması Düzenledi

Özel Gereksinimli Çocuklar Gastro Antalya\'da Kruvasan Sandviç Yarışması Düzenledi

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte, özel gereksinimli çocuklar kruvasan sandviç yaparak yeteneklerini sergiledi. Yarışma sonrasında jüri tarafından değerlendirilen yiyecekler tam not aldı ve çocuklara madalyaları takdim edildi.

17.11.2024 11:09  Güncelleme: 11:12
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nden hizmet alan özel gereksinimli çocuklar, Cam Piramit'te düzenlenen Gastro Antalya'da kruvasan sandviç yaparak birbirleriyle yarıştı.

Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafe bünyesinden hizmet alan özel gereksinimli çocuklar, Gastro Antalya'da yarışmacı oldu. Tezgahlarının başına geçen yarışmacılar önlerine konulan malzemelerle sandviç hazırladı. Fransa'nın önemli lezzetlerinden biri olan kruvasanın arasına peynir, marul ve domates yerleştiren çocuklar kruvasanı sandviçe dönüştürdü. Yarışmacı çocuklar ayrıca çikolata sosu ve şekerlemelerle de tatlı hazırladı. Yarışmanın ardından hazırlanan yiyecekler jüri tarafından tadıldı. Jüriden tam not alan özel çocuklara sahnede tek tek madalyaları teslim edildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özel Gereksinimli Çocuklar Gastro Antalya'da Kruvasan Sandviç Yarışması Düzenledi - Son Dakika

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