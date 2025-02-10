Özel Hastanede Yaşlı Kadına Eziyet Davasında İlk Duruşma

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ATAŞEHİR'de özel hastanede yoğun bakımda yatan Nermin Zeren adlı yaşlı kadının yüzüne para atıp eziyet ettikleri görüntüler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuksuz yargılanan 6 sanık hakim karşısına çıktı.Durşmaya katılmayan sanık Murat Yıldırım'ın zorla getirilmesine karar verilen duruşma 16 Temmuz 2025'e ertelendi.

Ataşehir'de özel hastanede 2021 yılında yoğun bakımda yatan Nermin Zeren adlı yaşlı kadının yüzüne para atıp eziyet edilirken kaydedilen ve 2022 yılının Ekim ayında ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada tepki toplamıştı. Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol'un haklarında, 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet' suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istenirken, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istenen Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım'ın yargılanmalarına başlandı.

Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanıklar Ali Erata, Nuriye Koç, Emrah Örgün, İlknur Kaya, Mert Can Saylar, İrem Aysima Erol ile taraf avukatları katıldı.Duruşmaya sanık Murat Yıldırım katılmadı.

'KAYITTAKİ SÖZLER BANA AİTTİR'

Duruşmada savunmasını yapan sanık Ali Erata, "Kayıtta belirtilen sözler bana aittir. Suçlamayı kabul etmiyorum. Hasta 2 yıl sözkonusu yoğun bakımda yattı. Alzheimer hastasıydı ve eve çıkabilecek durumdaydı. Ancak İş Bankası'nın eski çalışanı olduğu için hastaneyle anlaşma gereğince hastanenin yoğun bakımında kalmaktaydı. Beraatimi talep ederim. Mağdur Alzheimer hastası olduğu için ve daha önce bankada çalıştığından dolayı 'Kasadan paralarımı verin' demekteydi. Biz de bu nedenle fotokopi olarak paraları ona vermekteydik. Yataktan kalkmaması için böyle yapmaktaydık. Sonrasında spontane olarak olay gelişti. Hasta ameliyat olmaktan korkuyordu. Sondasının çıkarılıp takılmaması için, kendisine zarar vermemesi amacıyla yataktan kalkmamasını sağlamak amacıyla böbrek muhabbeti oldu" dedi.

'BU İNSANLARIN TÜM İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ'

Sanık İlknur Kaya ise, 'Görüntülerdeki kişi ben değilim. Görüntülerde benim sesim de mevcut değildir. Görüntüleri kimin çektiğini ve kimin paylaştığını bilmiyorum. Olaydan haberim yoktu. Bu görüntüler bana gönderilmedi. Görüntüleri dava sürecinde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Orada yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. Çalıştığım dönemde hiçbir zaman eziyet veya kötü muamele yapıldığını görmedim. Bu insanların bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu insanlar üzerinde emeğimiz olmaktadır. Hastane de denetimlerini yapmaktadır. Bu nedenle kötü muamele sözkonusu değildir. Beraatimi talep ederim" diye konuştu.

'HASTAYA GÖSTERDİĞİMİZ İLGİDEN ÖTÜRÜ YÖNETİMDEN TEŞEKKÜR GELMİŞTİ'

Sanık Emrah Örgün ise savunmasında "Videonun sonunda görüntüye giren kişi benim. Yoğun bakımda birden fazla hasta kalmaktaydı. Kendi hastamdan ayrıldıktan sonra yanlarından geçerken kaydın sonunda görüntüye dahil oldum. Orada şakalaştıklarını düşündüğüm için 'Ver kurtul' şeklinde bir söz söyledim. Daha sonra Ali Erata ile konuştuğumda, aralarındaki samimiyet sebebiyle bu şekilde video çektiklerini sebepleriyle birlikte anlattı. Orada hastalara eziyet, kötü muamele gibi durumlara şahit olmadım. Zaten bu hasta senelerdir oradaydı. Hastaya yakın ilgi gösterilmekteydi. Doğum günlerinde hastayı kafeteryaya indirerek kutlama yapmaktaydık. Hastanın kimsesi olmadığı için ihtiyaçlarını karşılamaktaydık. Hastaya gösterdiğimiz ilgi sebebiyle yönetim katından da bize teşekkür gelmişti. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme duruşmaya katılmayan sanık Murat Yıldırım'ın duruşmaya zorla getirilmesine, sanıkların teşhise elverişli ses ve görüntü kayıtlarının temin edilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 16 Temmuz 2025'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysima Erol'un 'Beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan mağdura karşı eziyet' suçundan 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüpheliler Mert Can Saylar, Nuriye Koç ve Murat Yıldırım ise 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan 3'er yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Hasta Nermin Zeren'in üzerine para koyan Ali Erata'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklanan 4 şüpheli 28 Aralık 2022'de Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince yapılan tutukluluk incelemesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.