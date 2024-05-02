Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'i tebrik etti ve iadeiziyaret yapacak

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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ İLEYDA ÖZMEN

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, Özel'i CHP'nin seçim başarısı dolayısıyla tebrik ettiği, ayrıca Erdoğan'ın CHP'ye en kısa zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından CHP Genel Merkezi'ne geçerek görüşmenin içeriğini kurmaylarıyla değerlendirdi.

Alınan bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeyi kurmaylarına olumlu değerlendirdi, nezakete önem verildiğinin altını çizdi ve görüşmeden memnun ayrıldı. Özel-Erdoğan görüşmesi, her iki tarafın da birbirini dinlediği bir görüşme olarak nitelendi. Görüşmenin, AKP Genel Merkezi'nde yapılması, CHP'nin önerdiği yerlerden biri olduğu için olumsuz olarak değerlendirilmedi.

ÖZEL'İN GÜNDEMİNDEKİ TÜM KONULAR KONUŞULDU

Özgür Özel görüşmede, "yerel seçimlerde AKP'den CHP'ye geçen belediyelerdeki borçlar ve hazır projelerin onaylanması, ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, Türkiye'nin dış politikadaki temsili, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşanan tartışmayla başlayan yargı krizi, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'ta kutlamalarına kapatılması, Gezi Davası tutukluları ve hasta tutuklular, atanamayan öğretmenler" başlıklarındaki görüşlerini anlattı.

Görüşmede, Özel'in gündeminde olan tüm konuların konuşulduğu belirtildi. Erdoğan'ın gündeminde olan yeni anayasa konusu da görüşülen başlıklardandı. Parti kaynakları, üzerinde konuşulan belli konularda "Evet, ne yapabiliriz" şeklinde öneriler sunulduğunu aktardı.

ERDOĞAN'DAN SEÇİM BAŞARISI TEBRİĞİ

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'i CHP'nin yerel seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Bayramlar, özel tarihli günlerde iktidar ve ana muhalefet partisinin görüşmesinin gerektiğinin altı çizilen ziyarette, bu tür görüşmelerin faydalı olduğu konusunda mutabık kalındı.

ERDOĞAN, ÖZEL'E İADEİZİYARET YAPACAK

Görüşmede, partilerin paylaştığı görsellerde Erdoğan'ın yanında boş bir koltuk olduğu dikkatleri çekmişti. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özel, boş koltuğa itiraz etti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunu bir nezaketsizlik olarak algılamayın. Daha önceki ziyaretlerde de koltuk düzeni böyleydi" ifadelerini kullandı. Ardından Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a, "Bunun telafisi için biz de en kısa zamanda CHP Genel Merkezi'ne bir iadeiziyaret yapalım" dediği öğrenildi.

Görüşmenin tamamında CHP'den Namık Tan, AKP'den de Mustafa Elitaş bulundu. Görüşmeye, hiçbir bakanın dahil olmadığı da bildirildi.