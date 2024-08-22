Özel Kayseri OSB Anaokulu Hizmete Hazır

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Özel Kayseri OSB Anaokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde hizmete hazır hale getirildi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinden (OSB) yapılan açıklamaya göre, Özel Kayseri OSB Teknik Koleji bünyesindeki anaokulu, yapılan çalışmalarla yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlandı.

Anaokulu hakkında bilgi veren Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 2024 mart ayında faaliyete geçirilen okulun, yapılan yeniliklerle kısa süre sonra eğitime başlayacağını ifade etti.

Burada tecrübeli eğitim kadrosu ve 4-5 yaş grubu öğrencileri ile tam gün eğitim verileceğini kaydeden Yalçın, "Eğitim programımız çocuklarımızın gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır. Bilimselliği ön plana çıkaran, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, üretkenliği destekleyen anlayışımızla modern eğitim tekniklerini kullanmaktayız. Anaokulu eğitim sürecinde İngilizce, satranç, ekoloji, görsel sanatlar, bahçe oyunları, akıl oyunları, bilim deney atölyesi ve müzik etkinlikleriyle eğitim öğretim hizmeti vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

"Kayseri'nin Ulu Çınarı Kayseri Lisesi Tarihi" kitabının tanıtım toplantısı yapılacak

Melikgazi Belediyesi, iki ciltten oluşan "Kayseri'nin Ulu Çınarı Kayseri Lisesi Tarihi" kitabının tanıtım toplantısını yapacak.

Kayseri Lisesi emekli müdür yardımcısı Yusuf Özmerdivenli tarafından hazırlanan iki ciltlik kitabın tanıtım töreni, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.00'da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek.

Hacılar'da "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası" sona erdi

Hacılar ilçesinde düzenlenen "Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası"nın kupa töreni yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hacılar Erciyesspor, İlçe Müftülüğü ve Hacılar Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarına devam eden kursiyerler arasında gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi.

Turnuvada, Karpuzsekisi Hacı Mehmet Çelik Camisi takımı birinci, Hacılar Cami Kebir takımı ikinci, Muhittin Tatar Camisi takımı ise üçüncü oldu.

Hacılar Belediyesi halı sahasında düzenlenen törende konuşan Kaymakam Burak Dertlioğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkan Bilal Özdoğan ise kazanan takımları tebrik etti.

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.