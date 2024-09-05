Özgecan Usta'nın Ölümünde Sevgilisinden Beraat Kararı

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1) ÖZGECAN'IN TERASTAN DÜŞEREK ÖLÜMÜNDE YARGILANAN SEVGİLİSİNE BERAAT

ZONGULDAK'ta 3 yıl önce Ayşe Özgecan Usta'nın (28) terastan düşerek ölümüyle ilgili 'Taksirle ölüme neden olma ve kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlarından tutuksuz yargılanan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın (36), beraatine karar verildi. Usta ailesinin avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Olay, 5 Şubat 2021'de, İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak'ta meydana geldi. Ayşe Özgecan Usta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan sevgilisi Bartu Can Akkışla'nın yanına geldi. İddiaya göre, Usta'nın kısa süre içinde evlenme isteğine Akkışla, olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Usta, Akkışla'ya 'Kendimi atacağım' diyerek terasa yöneldi, korkuluklara çıkıp aşağı sarktı. Bartu Can Akkışla, Usta'nın yanına gidip tutmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 8'inci kattaki dairenin terasından düşen Ayşe Özgecan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınıp ev hapsi verilen Bartu Can Akkışla hakkında intiharı öngörebileceği ancak engellemediği gerekçesiyle 'Taksirle ölüme neden olma' ve yargılama aşamasında ek iddianame ile kapıyı kilitleyerek Ayşe Özgecan Usta'nın dışarıya çıkmasına engel olduğu gerekçesiyle de 'Kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçlamalarıyla toplam 11 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akkışla'nın ev hapsi, daha sonra adli kontrol şartına çevrildi.

SAVCI, 'HÜRRİYETTEN YOKSUN BIRAKMA'DAN CEZA İSTEDİ

Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına baba Kenan Usta ile taraf avukatları katıldı. Sanık Bartu Can Akkışla ise mahkemeye gelmedi. Duruşma, savcının mütalaası ile başladı. Savcı, sanığın Ayşe Özgecan Usta'nın dışarı çıkmasını engellediği için 'Hürriyeti yoksun kılma' suçundan cezalandırılmasını, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan ise yasal koşullar oluşmadığından beraatini talep etti. Ayrıca, savcı evde daha sonra bulunan cep telefonunun dosyada delil kapsamına alınamayacağını söyledi.

'KASTI KONUŞMAMIZ GEREKİRKEN TAKSİRİN OLUP OLMADIĞINI KONUŞUYORUZ'

Ayşe Özgecan Usta'nın avukatı Ezgi Aybüke Dizlek, Usta'nın dışarı çıkamadığı için banyoda 1 saat ağladığını, ayakkabı ve montuyla oturduğunu belirterek, "Eşyalarını toplayıp arkadaşından para istiyor. İçeri girince tartışma başlıyor. Balkona çıkmak istediğinde, 'Kendimi atacağım' bile dese balkon eşiği ile koltuk arasında 2 metre mesafe yok. Özgecan'ın ruh hali az çok tahmin edilebilir, hatta kız arkadaşınızsa ne yapacağını bilirsiniz. İfadesine göre koltukta otururken 'Kendimi atacağım' diye çıktı. Ben buradan 'Atlayacağım' diyerek çıksam herkes peşimden gelir. Böylelikle taksir oluşmaktadır. Kendi ifadesinde 'İhtimal vermedim' diyor. Hayatın olağan akışı diyoruz ama kendini atmak isteyen kişinin yüzü Bartu Can'a, içeri doğru bakıyor. Bartu Can, Ayşe Özgecan aşağı düştükten 3-5 dakika sonra aşağı iniyor. Öyle bir şey başıma gelse telefonları toplayıp komşulara haber vermeyi düşünemem. Üstünü giyiniyor, telefonları topluyor, komşunun kapısını çalıp uyarıyor. Taksiri yok sayan mütalaayı kabul etmiyoruz. Bizim kastı konuşmamız gerekirken taksirin olup olmadığını konuşuyoruz. Mütalaanın kabulü tarafımızca mümkün değildir" diye konuştu.

'SUÇUN KOŞULLARI OLUŞMUYOR'

Beraat yönündeki mütalaaya katıldıklarını söyleyen sanık avukatı Berrak Büyük, "Hürriyetten yoksun bırakma yönünden mütalaayı kabul etmiyoruz. Dosya içinde hürriyetten yoksun bıraktığına dair delil yoktur. İki suçtan da beraatini talep ediyoruz" dedi.

Sanığın diğer avukatı Namık Çağalı, hürriyetten yoksun bırakma suçunun kasten işlenebileceğini belirterek, "Müvekkilimin dosya kapsamı incelendiğinde kasten hürriyetini kısıtladığı bir husus bulunmuyor. Sokağa çıkma yasağı var ve müteveffa araba kullanacak durumda değil. Hürriyeti kısıtlama suçunun maddi ve manevi koşullarının oluşmadığı sabit olduğundan öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Sanık duruşmaya katılmadığından savunma ve son sözü sorulamadı. Mahkeme heyeti, Bartu Can Akkışla'nın 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Hürriyetten yoksun kılma' suçlarından beraatine karar verip duruşmayı bitirdi.

KARARA TEPKİ

Adliye çıkışında baba Kenan Usta, beraat kararına tepki gösterirken, Avukat Ezgi Aybüke Dizlek ise "Sayın mahkeme 2 suç yönünden de beraatine karar verdi. Kararı istinaf edeceğiz tabii ki. Ne mütalaaya ne de karara katılmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.