CHP'li Silivri'de başkanvekili seçildi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlarda tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yerine yapılan başkanvekilliği seçimini izleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, oylama bitiminde bir açıklama yaptı. Çelik, "Her gün bir şafak operasyonuyla güne uyanıyoruz. Şafak operasyonlarını bu ülkenin normali haline getirmeye çalışıyorlar. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Önümüzdeki genel seçimlerde de kendi kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun 15 Haziran'dan tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından 30 üyeden oluşan Silivri Belediye Meclisi'nde başkanvekili seçimi saat 10.00'da başladı. CHP Yalçın Ekici'yi aday gösterirken, AK Parti aday çıkarmadı; MHP grubu ise toplantıya katılmadı.

Adayların duyurulmasının ardından oylama başladı. 25 üyenin oy kullandığı ilk turda CHP'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy aldı. AK Parti'liler ise boş oy kullandı. Seçimin 2. turunda da Ekici yine 20 oy aldı. 3. turda yine 20 oy alan Yalçın Ekici seçimi kazandı. Seçimi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı da takip etti. Seçim sonrası bir açıklama yapan Çelik şunları söyledi:

"MHP MECLİS ÜYELERİ SEÇİME KATILMADILAR AKP MECLİS ÜYELERİ DE BİR ADAY GÖSTERMEDİLER"

"Dün gün boyunca Adalar'daydık. Gece Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeydik. Bugün de sabahın ilk ışıklarından itibaren Silivri'de Silivri Belediyemizdeyiz. Silivri'nin seçilmiş Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Belediyesi'nin çok kıymetli emekçileri geçtiğimiz hafta haksız ve hukuksuz bir biçimde tutsak edildiler ve şu anda Silivri zindanındalar. Bugün burada bir meclis başkanvekilliği seçimi gerçekleşti. Gerçekleşen meclis başkanvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partili meclis üyeleri seçime katılmadılar. AK Partili meclis üyeleri de bir aday göstermediler. Yapılan 1. tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı 20 oy aldı. 2. tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı yine 20 oy aldı. 3'te 2 çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur oylamaya geçildi. 3. tur oylamada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy alarak Silivri'nin Belediye başkan vekili seçildi. Tüm Silivri'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"YALÇIN EKİCİ BELEDİYE BAŞKANVEKİLİĞİ ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEK"

Ben Silivri'de bir şafak operasyonunun gerçekleştiği andan itibaren kenetlenerek Silivri halkının iradesine sahip çıkan Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'nun hakkına hukukuna sahip çıkan ve demokrasiye sahip çıkan yan yana kenetlenerek duran bugün de burada eksiksiz biçimde bulunan ve Silivri halkının kendilerine verdiği yetkiyle demokrasiye sahip çıkan Silivri'nin 20 meclis üyesine yürekten teşekkür ediyorum. ve geçirdiği bir motosiklet kazası nedeniyle dizinden çok ağır yaralanan aslında evinden çıkmaması gereken ama buna rağmen Silivri halkı beni 2024'te meclis üyesi seçerek 'hakkını hukukunu emanet etmiştir' diyen ağır sağlık sorunları bugün buraya gelip üç turda da oyunu kullanan meclis üyemiz Mahmut Yıldız Aydın'a yürekten teşekkür ediyorum. Bir meclis başkan vekilliği seçimi gerçekleşti. Yalçın Ekici belediye başkanvekili olarak meclis üyelerimizle birlikte başkan yardımcılarımızla birlikte çalışmalarını yürütecek"

"YARGI ELİYLE SİYASETİ DİZAYN ETMEK İSTİYORLAR"

Silivri halkının Bora Balcıoğlu'nu 2024 seçimlerinde rekor oyla seçtiğini anımsatan Çelik şöyle devam etti:

"Bu aşamadan itibaren bu haksızlığın, bu hukuksuzluğun sona ermesi için bir an önce yargılama süreçleri başlamalıdır. Bir an önce iddianame yazılmalıdır. Bora Balcıoğlu başkanımız ve Silivri Belediyesi'nin onurlu bürokratları bir an önce görevine dönmelidir. Cumhurbaşkanı adayımız, Sayın Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak belediye başkanlarımız, tüm tutsak yol arkadaşlarımız bir an önce görevine dönmelidir. Son sözümüz de milletimize, yurttaşlarımızadır. Her gün bir şafak operasyonuyla güne uyanıyoruz. Şafak operasyonlarını bu ülkenin normali haline getirmeye çalışıyorlar. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Önümüzdeki genel seçimleri de kendi kendilerine göre rakip belirlemek istiyorlar. Türkiye'nin önemli gündemlerinin üzerine bu şafak operasyonlarıyla örtmeye çalışıyorlar. Bunların karşısında hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu operasyonlar karşısında bu haksızlıklar karşısında milletimiz dimdik ayaktadır. Millet kenetlenmiştir. Biz milletimizle birlikte bu karanlığı hep birlikte aşacağız ve bu toprakları ikinci yüzyılında yeniden demokrasi ile tanıştıracağız"

"MHP meclise gelmedi. AK Parti'de aday göstermedi. CHP kadroları da buradaydı. Nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Çelik, AK Parti ile MHP arasında bir gerilim, bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık olduğunu söyledi. Çelik şu ifadelere yer verdi:"

"AK PARTİ İLE MHP ARASINDA SİLİVRİ'DE BİR UZLAŞMAZLIK OLDUĞUNA YÖNELİK KONULAR KONUŞULDU"

"Şimdi MHP meclis üyelerinin buraya oy kullanma alanına gelmemesi ile ilgili AK Parti ile MHP arasında Silivri'de bir gerilim, bir anlaşmazlık, bir uzlaşmazlık olduğuna yönelik birtakım konular bugün burada konuşuldu. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partili meclis üyelerinin bugün buraya gelmemesini tabii ki kendileri bilir. AK Parti'nin de zaten beş meclis üyesi ile kaldıkları için Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri ilk andan ilk operasyonun yapıldığı andan itibaren kenetlendiği için aday çıkartmadıkları yönünde birtakım değerlendirmeler var. Şimdi buradan biz nezaketen aday çıkartmadık gibi birtakım yorumlarla karşılaşabiliriz."

"O DÖNEM İLK KEZ AK PARTİ'NİN VE MHP'NİN İL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞME YAPMIŞTIM"

Buradan şunun altını çizmek isterim. Örneğin Bursa ilinde bir seçim gerçekleşti. Mustafa Bozbey Bursa'da seçimi kazandı. Seçmen Bursa'ya bir mesaj verdi 'biz Mustafa Bozbey'i belediye başkanı seçiyoruz' dedi 'Meclis çoğunluğunu da AK Parti'ye vererek bir denetleme güçlü denetleme yetkisi veriyoruz' dedi. Ancak ne yaptılar Bursa'da? Bursa'da meclis çoğunluğunu kullanarak Bursa halkının iradesine çöktüler. Mustafa Bozbey şu an Bursa'da tutsak vaziyette ve belediye el değiştirdi. Aynı şekilde Gaziosmanpaşa'da, Gaziosmanpaşa halkı Hakan Bahçetepe'yi belediye başkanı seçti. Meclis çoğunluğunu AK Parti'ye vererek onlara da güçlü bir denetleme yetkisi verdi. O dönem ilk kez AK Parti'nin ve MHP'nin il başkanlarıyla görüşme yapmıştım. Onlara şunu söylemiştim. Demiştim ki: 'Gaziosmanpaşa'da halk belediyeyi yönetme yetkisini bir CHP'li Hakan Bahçetepe'ye, size de güçlü denetleme yetkisini meclis çoğunluğu vererek vermiştir. Halkın mesajı nettir. Milli iradeye saygı duymanızı bekliyoruz. Seçmen iradesine saygı duymanızı bekliyoruz' demiştik. Seçmen iradesine saygı duymamışlardı ve ne yapmışlardı? Gaziosmanpaşa'nın iradesine çöküp meclis çoğunluğunu kullanarak orada Belediye el değiştirmişti. Bayrampaşa'da daha kötülerini yaşadık. Belediye meclis üyelerine teklifle, tehditle, şantajla belediye başkan yardımcılığı teklif ederek, koordinatörlük teklif ederek Bayrampaşa halkının iradesine çöktüler. Hasan Mutlu şu anda tutsak vaziyette.

"BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DA BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI DİLİYORUM"

Dolayısıyla buradan şunu ifade etmek isterim. Milli İradeye saygı duymak herkesin her aşamada ortak sorumluluğu olmalı. Milli iradeye saygı duyulmasını Bursa'da da beklerdik. Gaziosmanpaşa'da da beklerdik, Bayrampaşa'da da beklerdik. Bunu gerçekleştirmediler. Milli iradeye karşı büyük bir nezaketsizlik örneği sergilediler belediyelerimize çöktüler. Buradaki hikaye şudur. Burada 20 meclis üyesi birbirine kenetlenerek bir süreç yürüttü. İlçe başkanımız Doruk Bulut meclis üyelerimizle beraber partililerimiz kenetlendiler. Ben tekrar bu kenetlenmeyi sağlayıp burada türlü hilelere fırsat vermeyen Meclis üyelerimize yürekten teşekkür ediyorum. Belediye başkanımızın da bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum"