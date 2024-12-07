Özgür-Der\'den Suriye için Destek Çağrısı

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Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) Ankara Şubesi, Suriye'deki rejim karşıtı gruplara destek vermek için basın açıklaması yaptı.

Melike Hatun Camisi'nde öğle namazının ardından cami avlusunda bir araya gelen grup adına konuşan Özgür-Der Ankara Şubesi Üyesi Abdullah Tahir Kaya, Esed rejiminin Suriye'de 1 milyona yakın sivilin ölümüne ve milyonlarca kişinin sakat kalmasına yol açtığını belirtti.

Esed rejiminden kaçan 13 milyon Suriyelinin yerinden olduğunu, bunların 6-7 milyonunun Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e sığındığını ifade eden Kaya, rejim karşıtı grupların 27 Kasım'da başlattığı operasyonlar sonucunda Halep ve Hama'nın Esed rejiminden, Tel Rıfat'ın ise PKK'dan temizlendiğini kaydetti.

Kaya, "Suriye halkının zalimlere karşı verdiği mücadele bizim onurumuzdur. Suriye'nin özgürleşmesi için verdiğimiz destek devam edecektir." ifadesini kullandı.