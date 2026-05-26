Özgür Özel: 2 Milyon CHP\'li Sandık Koysun

26.05.2026 16:22
Özgür Özel, CHP kongresi için 2 milyon üyeye sandık koymayı teklif etti ve öfkenin umut olacağını belirtti.

MAHKEME Kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, "Madem o delegeyi, bu delegeyi beğenmediniz, o zaman esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanını seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandık koyarsanız, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başkası kazanırsa elini kaldırmayı bırakın, elini öpüp ömrüm boyunca yanında gezeceğim" dedi.

Özgür Özel, 'Millet Buluşması' için İzmir Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Ancak Cumhuriyet Meydanı'nı polisin bariyerlerle çevirip, önlem alması üzerine Özel, parti otobüsünden inip, partililerle birlikte valiliğin miting için izin verdiği Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Özgür Özel otobüsün üzerine çıkarak partilileri selamlayıp, konuşma yaptı. Konuşmasına İzmirlilere teşekkür ederek başlayan Özel, "Ben bu sokaklarda gün oldu umudu gördüm, heyecanı gördüm, coşkuyu gördüm ama ilk kez büyük bir öfke görüyorum. Şimdi zaman öfkeyi, umuda çevirme zamanı. Bu öfkeden yeniden umut çıkarma, bu enerji ile birlikte hem partimizi hem ülkeyi yeniden kurtarma zamanıdır" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndın bariyerlerle çevrili olmasını eleştiren Özel, "Cumhuriyet Meydanı, iki kat bariyer ile 06.00'da çevrelenmiş. Binlerce polisimizi oraya koymuşlar. Maksat, 'İzmir Özgür Özel'i bağrına bastı' denilmesin ve o fotoğraf çekilmesin istemişler. Zaten her sokak, Kordon dolu. Zaten orası bizi almayacak. Öfkenizi anlıyorum. Ben de kızıyorum, kırılıyorum, üzülüyorum" diye konuştu.

'BAYRAMDAN SONRA 40 GÜN İÇİNDE KONGRE YAPALIM'

'CHP'nin sancak gemisinden, amiral gemisinden çağrı yapacağım' diyerek konuşmasını sürdüren Özel, "Bayramdan sonra 40 gün içinde kongre yapalım. Kemal Bey'e, İzmir'den sesleniyorum. Kemal Bey gelsin bayramdan sonra bir iki hafta içinde, bir pazar günü 2 milyon üyeye, 'genel başkan seçtirmeyi' teklif ediyorum. Madem o delegeyi, bu delegeyi beğenmediniz, o zaman esas sahibine soralım. 2 milyon CHP'li genel başkanını seçsin. Eğer 2 milyon CHP'linin önüne sandık koyarsanız, seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başkası kazanırsa elini kaldırmayı bırakın, elini öpüp ömrüm boyunca yanında gezeceğim. Bu partinin ayağa kalkmaya ihtiyacı var. Sonrasında el ele; davul, zurna ile kurultay yapıp 2 milyon üyenin seçtiğini resmi genel başkan yapacağız" dedi.

'MİLLETİN SÖZ VERMEDİĞİ KİMSE CHP'NİN GENEL BAŞKANI OLAMAZ'

"Kemal Bey yıllarca yanınızda olduk, bir gün saygıda kusur etmedik" diyen Özel, şöyle devam etti: "Partinin başarısı için ter döktük. Gün oldu Meclis'te 300 barbardan dayak yedik, gün oldu kürsü devrildi ama teslim olmadık. 'Özeleştiri' dedik, dinlemedik ve aday olup nasıl yöneteceğimizi anlattık. Sonrasında sözümüzü tuttuk ve partiyi birinci parti yaptık. Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. Bu ülkeye, partiye kötülük yapmayın. Bu partinin iktidar yürüyüşünü durduracak hiçbir uzlaşmanın içine girmem, kimse ile pazarlık etmem, arkadaşımızı satmam, ben bu yoldan dönmem. Bu milletin ve partinin istemediği kimse gelip yönetici, genel başkan yardımcısı olamaz. Milletin söz vermediği kimse partinin sözcüsü ve CHP'nin genel başkanı olamaz. Buna heves etmeyin. Bu örgütlenebilecek, sönümlenebilecek bir öfke değil. Bu öfke kaybetmekten bıkmış, iktidar ışığını görmüş ve ihanete uğradığını düşünenlerin öfkesi."

Tolga TAHÇI-Yağmur ÖNGÜN/İZMİR,

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Özgür Özel, 3. Sayfa, Politika, Güncel, İzmir, Son Dakika

