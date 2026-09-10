Özgür Özel Ardahan\'da... Özel: "YENİ Parti gelince adamı olan değil arkada kalanlar öne gelecek"

Haber: Gülara SUBAŞI/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ARDAHAN) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan Çamlıçatak Köyü'nde kadınlarla bir araya geldi. Bir vatandaş "İşsizlik en büyük sorunumuz. Beş çocuğum var hepsi evlenecek ama iş yok. Torpil var. Bizim ne dayımız ne adamımız var, hep geride biz kaldık. Göreve gelirseniz eğer önde adamı olanlar değil de olmayanları, geride kalanları alırsın" diye konuştu. Özel ise "Yakında televizyonda bunu duyarsın, ben diyeceğim ki 'YENİ Parti gelince adamı olan değil, arkada kalanlar öne gelecek'" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan ve Kars saha programları için bugün Ardahan Çamlıçatak Köyü'nde kadınlarla bir araya geldi. Özel, kadınların sorunlarını dinledi. Hayvancılıkla geçindiklerini belirten bir çiftçi Özel'e "Köyün yolları çok kötü. Hizmet kötü. Sağlık ocağımız kapalı. Belediye arabası yok. Bir saat bekliyoruz köye gelmek için" dedi.

Çamlıçatak Köyü'nden bir başka vatandaş da "Hayvan yok. Gençlerimiz işsiz. Köyde genç kalmadı" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş da "İşsizlik en büyük sorunumuz. Beş çocuğum var hepsi evlenecek ama iş yok. Torpil var. Bizim ne dayımız ne adamımız var, hep geride biz kaldık. Göreve gelirseniz eğer önde adamı olanlar değil de olmayanları, geride kalanları alırsın" ifadelerini kullandı. Çocuğunun atanmadığını belirten diğer bir vatandaş da "Mülakatta elediler. İş yok" dedi.

"YENİ PARTİ GELİNCE ADAMI OLAN DEĞİL, ARKADA KALANLAR ÖNE GELECEK"

Özel de şöyle konuştu:

"Biz önceki parti ile seçimleri kazandık. Büyük bir başarı kazandık. Uğraştılar bizimle. Partimizi elimizden aldılar. Neyse, millet dedi ki 'Yenisini kur.' Yenisini kurduk, yürüyoruz. Biz YENİ Parti'yi hızlı kurduk Ankara'da milletvekilleriyle. Ama esas dedik ki 'Biz köy köy, ilçe ilçe, şehir şehir gezeceğiz.' Bugün Ardahan'a, köyünüze geldik. 'Esas kuruluşu milletle bir yapacağız. Millet bize söyleyecek' dedik. Ankara'da masalarda oturup uğraşınca, 'Nasıl bu dertleri millete anlatacağız?' diye düşünürken, şimdi geldik ve size sorduk. Ablam dedi ki 'Başa geldiğinizde adamı olanı değil de arkada kalanı kayırın bundan sonra.' Yakında televizyonda bunu duyarsın, ben diyeceğim ki 'YENİ Parti gelince adamı olan değil, arkada kalanlar öne gelecek.' Yaşa. 30 danışman tutsan, bir hafta çalışsalar, senin bulduğun bu sloganı bulamazlar. Seni tebrik ederim."

"SAĞLIKTAKİ DEĞİŞİKLİKLER OLUMSUZ SONUÇLAR VERDİ"

Özel, sağlık ocağının olmamasına ilişkin de "Bu sağlık ocağı aile hekimliğinden önce varmış. 'Mecburi doktor vardı, şimdi bin 500 kişiye bir aile hekimi yapıyorlar. Eskiden her gün olan doktor şimdi yok' diyorlar. Birtakım değişiklikler yaptılar. O değişiklikler çok olumsuz sonuçlar yaptı. Bunlardan biri; eskiden her gün doktor vardı. Çünkü sağlık ocağı, sen buranın doktorusun. Aile hekimine bin 500 ila 3 bin hasta lazım. Onu bulamadı mı haftada bir geliyor bu sefer. Onu düzeltmek lazım, bu doğru. İkincisi, ulaşımla ilgili. Türkiye'de 81 ilden 30'u büyükşehir olup, onların ulaşımı büyükşehire verilince; köy hizmetleri meseleleri de aksatılınca şimdi buradaki Ardahan il belediyesinde o yetki yok. O buraya bir şey yapamıyor" diye konuştu.

Ayrıca Özel köydeki doğal gaz sorununa ilişkin de doğal gaz olmayan yerlere doğal gaz getirilmesi ve doğal gaza indirim yapılmasına ilişkin çalışacaklarını söyledi.

"BU ŞARTLARDA KİMSE HAYVANCILIK YAPAMAZ"

Özel şunları kaydetti:

"YENİ Parti'nin bir projesi var, yapacağı bir şey. İnşallah iktidara geldiğimizde bir kadın evde duruyorsa, çocuğuna bakıyorsa, ev işi yapıyorsa, yaşlısına, engellisine bakıyorsa biz o kadına bir iş veremediysek... Ama esas o evde çok önemli iş yapıyor, çok zorlanıyor. Biz bu kadının sigortasını devlet tarafından yaptırıp bütün ev kadınlarını günü gelince emekli yapacağız inşallah. O tabii belli bir yaşa gelmiş, artık prim de ödese emekli olamaz. Hayvancılık yaparak geçinmeye çalışınca tabii para kazanamamış, hayvanlar satılmış, çocuk işsiz kalmış. Onu anlatıyor, 'İş yok' diyor 'Mal da yok' diyor. 'Mal' dediği büyükbaş hayvana diyor. Bu süt yeminin bir çuvalı ne kadar? Bin 200 lira. 50 kilogram bir çuval. Böldüğünde 24 liraya geliyor kilosu. Süt üreticisinin para kazanması için yem bir liraysa süt 1,5 lira olmalı. 'Parite' diyorlar buna. Yem 24 liraysa süt ancak 36 lira olursa para kazanır. Kaç paraya sütü satıyorsunuz? 20 lira desen 'Pahalı' derler. O yüzden kimse hayvancılık yapamaz, yapıp para kazanamaz.

"TULUMBANIN SUYU KAÇTI, ONU DOLDURACAĞIZ"

Büyük bir açmazın içindeyiz. Buradan memleketi çıkarmak için uğraşıyoruz. Bu iktidar ne yaptıysa hep böyle açmazlar yarattı. Öyle zorluklar var ki yani işte beş tane çocuk var, beşi de sana bakıyor. Altı tane hayvan var, oradan da para kazanamıyorsun. Şimdi bunları düzeltmenin yolu şu, bir kere bu herkes büyük sıkıntıyı anlatıyor. Bir kere herkesin bankaya borcu var mı? Herkesin faiz borcu var. Ablam diyor ki 'Çalıştığım, faize gidiyor ve ana parayı ödeyemiyorum bile.' YENİ Parti iktidara geldiğinde, bu bizim programımızda da yazıyor, iktidara geldiğinde çiftçilerin, hayvancılıkla uğraşanların banka faiz borçlarını bir seferlik tamamen silecek. Ana parayı da üç yıla bölecek. Yani faiz baskısında herkes bir kere bir nefes alacak. Ayrıca hiçbir şeyi olmayana, ikinci şans kredisi, ikinci bahar kredisi vereceğiz. Büyükbaş hayvan verilecek, büyükbaş almak için kredi verilecek, işini çevirmek için. Bir kere daha böyle hani tulumbanın suyu kaçtı ya çıkmıyor. Bir kere bir su dolduracağız ki o tulumbadan bir su çıksın, gençler sonra o tulumbadan çok su akıtır. Tulumbanın suyu kaçtı yani. Onu dolduracağız inşallah.

Emekliler bizim en çok üzerinde durduğumuz, bizi de en çok destekleyen kesim. Annem şimdi senin halini sana anlatmayayım ama bu iktidar geldiğinde emekli maaşı, bir buçuk asgari ücretti. Şimdi asgari ücret 28 bin lira, emekli maaşı 23 bin lira. Bu iktidar geldiğinde emekli maaşını sarrafa götürüp altın aldığında 8 çeyrek altın alıyordu. 2 çeyrek altın zor alıyorsun şimdi. Altın 11 bin lirayı geçerse alamıyorsun düşünce alıyorsun."

Bir teyzenin dualı su vermesi üzerine Özel, "Şimdi teyze sen okudun ya biz bunu üç yudumda içtik. Allah izniyle, bir güç kuvvet verirse iktidar olursak hepsini düzelteceğiz. Çok da kötülük yapıyorlar, nasıl daralmıştık. İnşallah senin bu duanla suyunla bu işten çıkacağız" dedi.