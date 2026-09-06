Özgür Özel, babasını kaybeden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a taziye ziyareti gerçekleştirdi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, babası Muharrem Aslan'ı kaybeden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Özel, Aslan'a başsağlığı diledi.
(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a taziye ziyaretinde bulundu.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde babası Muharrem Aslan'ı kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'a İstanbul'da taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: ANKA
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