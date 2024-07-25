Özgür Özel: CHP İktidarında Milli Gelir Artacak, Giderlerden Bir Sıfır Atacağız

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HABER: NİSANUR YILDIRIM/ KAMERA: MEHMET ÇALPAR

(BALIKESİR) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bugün Tayyip Bey'in önerdiği yerdeki milli gelir 4 bin 500 dolar. Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ortalama milli gelir 4 bin 500 dolar. Avrupa Birliği'nde 45 bin dolar ki buna yeni üyelerin katkısı var. Normalde 60 bin dolar eski Avrupa Birliği üye ülkelerinde. CHP'nin 10 yıllık iktidarında milli gelir 45-50 bin dolar seviyesine çıktığında o zaman giderlerden bir sıfır atacağız. Maaşlardan değil masraflardan, etiketlerden birer sıfır atacağız. Bir sıfır olacak, bizim olacak. Bütün Türkiye'nin yüzü gülecek" ifadesini kullandı.

Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın makamında ağırladığı Özel, "Çok teşekkür ederim, biz de bu odaya gelip oturmayı, Ahmet Akın'ın bir kahvesini içmeyi aslında çoktan hak etmiştik. Balıkesir de bunu çok hak etmişti, Ahmet Başkan da" diye konuştu.

Özel, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben grup başkanvekiliydim. Önemli bir dönemin de son kısımlarında Sayın Ahmet Akın Genel Başkan Yardımcımızdı. Milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte çok uyumlu bir süreci yürütüyorlar. Zaten hiçbir başarı bir tek şeye bağlı değildir. Sadece partinin genel başkanına, genel merkezine ya da sadece aday ve örgüte değil. Hepsinin birden olması lazım. Balıkesir'de böyle bir başarının sonucunu aldık. Uzun süredir hazırlandığımız ve hak ettiğimiz bir sonuçtu bu. Biraz önce Sayın Ahmet Akın'ın 100 günde yaptıklarını saydım. Gerçekten Türkiye'nin en borçlu ilk beş belediyesinin içinde adı sayılan bir belediyede azımsanmayacak işler yapılmış. Altyapı çalışmalarından yatırımlarına, asfaltına, birtakım yatırımlarına kadar ya da tarımsal sulama için elektrik desteği verilmesine kadar. Son derece önemli işler yapılmış ve başlanmış.

"Bu kart, halk ile CHP arasında bir köprü kuracak"

Biraz önce bir numaralı kartını bana verdi, Sevgili Ahmet Akın Başkanımız. Burada bir logo var. Balıkesir'in yeni logosu. Bu bir yerden baktığınızda Balıkesir'in B'si, bir yanda baktığınızda kalp, bir yandan baktığınızda da vatandaşı sarıp sarmalayan, kucaklayan, Ahmet Akın şahsındaki CHP belediyeciliği. Bu bizi çok güzel anlatıyor. Bu kartlar ile ekim, kasım ayı gibi değişecek, farklılaşacak. Şöyle değişecek, bu kart yine olacak ama bir tarafı CHP'nin halk kartının ya da o günkü lansman ismiyle, şimdi emekli halk kart olarak söylediğimiz emekliler için, öğrenciler için üniversite halk kart, çiftçiler için çiftçi halk kart gibi çeşitli kartlar olacak. Bir tarafı bütün Türkiye'de ortak olacak. Bir tarafı yerele özel olacak. Yerel tasarımı tamamlanan ilk kartı çok başarılı bulduğumu söylemek isterim. Ayrıca bunun sadece göstermelik bir kart değil gerçek bir alışveriş kartı, kredi kartı, hatta bir takım internet ihtiyaçlarında kullanılabilecek uluslararası standartları sağlayan, içine CHP'nin sosyal belediyecilik anlamında nakitse nakit, etse et, yakacaksa yakacak, doğalgaz ise doğalgaz, öğrenciye bir sinema bileti hediyesiyse, dönem arasında vizelerinin bittiği gün böyle jestlerin de yapılabileceği önü açık bir kart. Tabii ki emekli halk kart bütün emeklinin sorununu ya da yakın kart Balıkesir'deki herkesin sorunu çözmez. Sadece bu kart Ahmet Akın'ın Balıkesirliye önceki dönemlere göre daha yakın bir belediyecilik yapacağını gösteriyor, yakın kart. Sorunları bitirmeyecek ama bir nebze hafifletecek. Sorunları bitmesine çok önemli bir katkısı olacak. Bu kart halk ile CHP arasında, halkçı belediyecilik üzerinden bir köprü kuracak. Bu köprü inşallah CHP'yi iktidara taşıyacak.

"Bir sıfır olacak, bizim olacak"

Emeklilerin bütün sorunları CHP iktidarında çözülecek. Esnafın, çiftçinin sorunu CHP iktidarında çözülecek. Asgari ücret artık herkes için temel ücret olmaktan çıkıp, bir işe başlangıç ücreti, nüfusun yüzde 10'unun muhatap olduğu istisna bir ücret. Gerçek ücretler çok daha yukarılarda sıralanacak. Bütün Avrupa'daki sosyal demokratlarda olduğu gibi. Buradan söyleyelim. 10 yıllık CHP iktidarından sonra CHP'nin de iktidarda yer aldığı Türkiye İttifakı'nın iktidarında 10 yıl sonra biz de sıfır atacağız. Tayyip Bey altı sıfır atmakla çok övünüyordu. Biz bir sıfır atacağız ama Tayyip Bey hem maaşlardan altı sıfır attı ya fiyatlardan. Biz maaşlardan değil sadece fiyatlardan bir sıfır atacağız. Bir sıfır olsun bizim olsun. Öyle altının peşinde değiliz. Çünkü altı her şeyden sıfır attı. Aynı eski hamam eski tas. Ama biz bir sıfır attığımızda örneğin bugün maaş aynı olup, mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Üzümün, zeytinin, buğdayın aynı fiyat olup, mazotun 4 lira olduğunu düşünün. Kıymanın 60 lira olduğunu düşünün. Dün alım gücüyle ilgili bir şey, CHP iktidarında CHP'yi hem Avrupa Birliği hedefine doğru götürecek. Ama Avrupa Birliği ülkelerindeki milli gelir noktasına getirecek. Bugün Tayyip Bey'in önerdiği yerdeki milli gelir 4 bin 500 dolar. Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki ortalama milli gelir 4 bin 500 dolar. Avrupa Birliği'nde 45 bin dolar ki buna yeni üyelerin, Balkan üyelerin katkısı var. Normalde 60 bin dolar eski Avrupa Birliği üye ülkelerinde. CHP'nin 10 yıllık iktidarında milli gelir 45-50 bin dolar seviyesine çıktığında o zaman giderlerden bir sıfır atacağız. Maaşlardan değil masraflardan, etiketlerden birer sıfır atacağız. Bir sıfır olacak, bizim olacak. Bütün Türkiye'nin yüzü gülecek."

"Bizim belediyelerimiz böyle bir iş yapmayacak"

Konuşması sırasında kucağına verilen bir kediyi de seven Özgür Özel, şöyle konuştu:

"Bugün en çok sahiplendirmekte önceliği olan, ihtiyacımız olan, bir an önce bir aileye kavuşması gereken hangi hayvanımız varsa, onu CHP bahçesinde, sahiplendirme kampanyasına Balıkesir'in koyarız. Belediyelerimiz yaptıkça desteklerimiz sürecek. Sarışın, bal renginde bir şey olursa adını da Bal koyarız. Haftaya bekliyoruz. Hatta grubumuz olursa gruba getirirsin. Genel Merkez'in bahçesine, Genel Sekreterimize söyleyelim, bir hazırlık yapsınlar. Bal diye de üstüne yazsınlar. Sözümüze değer veren herkese şunu söylüyoruz. Bu işin en kritik noktası. Az daha Meclis'ten katliam kanunu çıkıyordu. CHP ve muhalefet partilerinin direnişiyle bir ölçüde engellendi. Şimdi örtülü katliam kanunu çıktı. Nedir o, belediyelere yükümlülüğü veriyor. Para vermiyor, kaynak yaratmıyor. Yani diyor ki gözün görmediği yerde sen bunlardan kurtul. Bizim belediyelerimiz böyle bir iş yapmayacak. Bunu baştan söyledik. Ama buna halk desteği lazım. Biz toplayacağız, kısırlaştıracağız. Ama bunun sahiplendirilmesi lazım. Biz Balıkesir Belediyesi'nden Bal'ı alacağız, götüreceğiz ama önümüzdeki dönemde bütün vatandaşlarımızı, sözümüze değer veren bütün vatandaşlarımızı çağırıyoruz. Bizde de Zafer var. 31 Mart gecesi sokağa terk edilmiş dört kardeşten biriydi. Bir tanesi Balçova. Balçova Belediye Başkanı'nın evinde duruyor. Fatican, 2 aylık. Çalışma ortamında küçücük bir kedinin olması bile bir anda insanın stresini alıyor, gerilimini alıyor."